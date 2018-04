In casa Napoli concentrazione massima in vista della sfida scudetto in casa della Juventus in programma nel prossimo turno di Serie A. Nel frattempo la dirigenza e gli uomini mercato sono già al lavoro per allestire la rosa per la stagione 2018/2019. Nella lista degli obiettivi azzurri c'è un nome nuovo, intrigante che arriva direttamente dalla Russia che ospiterà i prossimi Mondiali di calcio. Si tratta del gioiello del CSKA Mosca, Alexander Golovin, astro nascente del panorama calcistico russo.

Golovin nelle ultime notizie di mercato del Napoli

L'indiscrezione di mercato arriva direttamente dalla Russia e riguarda la forte volontà del Napoli di acquistare il cartellino di Alexander Golovin, stella del CSKA e della nazionale russa. A rivelare il tutto ci ha pensato l'opinionista ed esperto di mercato Nobel Arustamian che come si legge sulla testata championat.com ha dichiarato: "Stando alle mie fonti, il Napoli ha un grande interesse per Golovin: gli agenti sono stati in Italia la scorsa settimana e hanno parlato con i rappresentati del Napoli della possibile proposta che potrebbe arrivare al Cska in estate".

Chi è Aleksander Golovin e quanto vale

Aleksandr Sergeevič Golovin è un classe 1996 molto duttile che il CSKA ha prelevato dalle Giovanili del del Metallurg Novokuznetsk, permettendogli così di crescere nella sua canterà. Dal 2015 milita costantemente in prima squadra e si è reso protagonista di una crescita importante che gli ha permesso di vestire tutte le casacche delle nazionali giovanili, fino a quella maggiore. Centrocampista dalle propensioni offensive è capace di giocare su entrambe le fasce e in tutti i ruoli di raccordo con l’attacco alla luce delle sue notevoli doti tecniche. In stagione ha collezionato 39 presenze, con 6 gol e 3 assist all’attivo. Al momento la sua valutazione di mercato come confermato dallo stesso Arustamian è di almeno 16 milioni di euro. Una valutazione che potrebbe aumentare in caso di rilancio dell'Arsenal e di super prestazioni ai Mondiali.

in foto: Le doti di Golovin (foto Whoscored.com)

Perché il Napoli vuole Golovin

Golovin ha quelle caratteristiche che farebbero comodo a tutti gli allenatori. Duttile, tecnico, dotato di grande corsa e fantasia può occupare diversi ruoli nella linea offensiva. Ecco allora che un profilo con le sue doti farebbe molto comodo a Maurizio Sarri che in un colpo solo si assicurerebbe un ragazzo capace all'occorrenza di diventare una valida alternativa sia per Callejon che per Insigne e abile in un ipotetico tridente, alle spalle del terminale offensivo Milik. L'unica incertezza è quella relativa all'ambientamento, per un Golovin che dovrebbe adattarsi all'esasperato tatticismo italiano