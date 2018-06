Con Simone Verdi che ha ormai scelto la sua nuova destinazione, Federico Chiesa (insieme a Matteo Politano) è diventato a tutti gli effetti il giovane italiano più ricercato sul mercato. Il figlio dell'indimenticato Enrico, reduce da una stagione positiva nella Fiorentina, è infatti il giocatore sul quale si sono posati gli occhi di diversi operatori e dirigenti. La Fiorentina vorrebbe tenerlo, ma è molto probabile che di fronte ad un'offerta indecente il ragazzo possa esser lasciato libero di vestire un'altra maglia. Pantaleo Corvino, direttore generale viola, è stato chiaro e ha già avvisato tutti: per strappare "Chiesino" alla Fiorentina ci vorranno almeno 60 milioni di euro.

A margine della finale del campionato Primavera, che la squadra toscana ha perso contro l'Inter, anche Stefano Pioli ha detto la sua sulla possibile cessione dell'attaccante: "Federico Chiesa è il giovane più forte in Italia e questo credo sia evidente, lo ha dimostrato anche in Nazionale – ha spiegato il mister a Sky – Mi piacerebbe rivederlo, ritrovarlo e allenarlo anche perché l'obiettivo della Fiorentina è migliorare la squadra".

L'imbarazzo di Chiesa

Un desiderio, quello dell'allenatore viola, che rischia però di non realizzarsi: "Purtroppo non dipende da me, perché noi allenatori non facciamo il mercato – ha concluso Stefano Pioli – Sappiamo che è imprevedibile e che è difficile prendere decisioni quando si arriva a certe cifre, però l'obiettivo è quello di migliorare la squadra".

Accostato nelle ultime settimane alle quattro super potenze del nostro campionato che faranno la prossima Champions League (Inter, Napoli, Roma e Juventus), anche Federico Chiesa ha mostrato un po' d'imbarazzo di fronte al prezzo che è stato dato al suo cartellino: "60 milioni di euro? Certe valutazioni secondo me sono anche esagerate, ma il mercato di oggi è così".