"Cronaca di una morte annunciata". Così Ivana Icardi su Twitter ha commentato la notizia del giorno, ovvero quella relativa all'Inter che ha tolto la fascia di capitano al fratello Mauro per assegnarla a Samir Handanovic. La sorella del bomber, escluso dalla lista dei convocati per il match di Europa League contro il Rapid Vienna, ha attaccato la cognata Wanda Nara, confermando ancora una volta che i rapporti tra le due sono davvero ai minimi termini. Secondo Ivana Icardi infatti è proprio la moglie e agente di Mauro la responsabile di queste situazioni.

L'Inter toglie la fascia di capitano a Mauro Icardi, la sorella Ivana commenta su Twitter

La mattinata è stata contraddistinta dal sorprendente comunicato dell'Inter relativo al nuovo capitano Samir Handanovic. La fascia dunque è stata tolta a Mauro Icardi che è stato poi escluso dalla lista dei convocati per la sfida di Europa League contro il Rapid Vienna. La sorella del bomber Ivana Icardi, non ha perso tempo per commentare il tutto su Twitter con queste parole: "Cronaca di una morte annunciata. Povero mio fratello, ma perché continua a permettere tutto ciò? All'Inter non permettono questi atteggiamenti. Se avesse alle spalle una persona seria, che davvero si prendesse cura di lui, tutto questo non succederebbe".

Perché l'Inter ha tolto la fascia a Icardi, per la sorella Ivana è colpa di Wanda Nara

Perché l'Inter ha tolto la fascia di capitano a Mauro Icardi? Una decisione che potrebbe essere figlia dell'ennesima puntata della diatriba legata al rinnovo del bomber, e alle dichiarazioni post Parma di Wanda Nara, agente e moglie di Maurito che ha chiesto maggiore tutela nei confronti del suo assistito dopo le "cattiverie" uscite a suo dire dall'interno dell'Inter. Ivana Icardi ha infatti puntato ancora una volta il dito contro l'operato di Wanda, che a suo dire non sarebbe stata seria, con un comportamento rivelato controproducente per il "povero" Icardi.

La faida familiare tra Ivana Icardi e Wanda Nara

Quello di oggi è l'ultimo atto di una vera e propria faida familiare tra Wanda Nara e Ivana Icardi. Quest'ultima già in passato si era scagliata contro l'operato della cognata, rea di avere allontanato da lei suo fratello. Parole pesantissime quelle della sorella di Maurito che ha voluto avvertirlo in vista di un possibile futuro come quello del suo predecessore Maxi Lopez: "Povero mio fratello e le mie bellissime nipotine se ad un certo punto si separeranno … perché ovvio, sta per fare la stessa cosa che ha fatto con il primo e cioè nascondere le figlie, provocare, insultare… che brava madre. E per favore, non dipingetemi come una sorellina gelosa. Non abbiamo mai avuto quel tipo di relazione con mio fratello, le sue amiche erano sempre mie amiche e sono diventata"