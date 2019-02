Samir Handanovic è il nuovo capitano dell'Inter. Il club nerazzurro con una breve nota su Twitter ha ufficializzato la scelta di affidare i gradi di leader in campo all'esperto portiere sloveno. Perché dunque la fascia di capitano è stata tolta a Mauro Icardi? Questa la domanda che i tifosi interisti si stanno ponendo, per quella che è senza dubbio una scelta inaspettata e sorprendente che rischia di infiammare anche il mercato.

Samir Handanovic è il nuovo capitano dell'Inter

Samir Handanovic è dunque il nuovo capitano dell'Inter. La società nerazzurra ha ufficializzato la sorprendente novità con uno scarno tweet, in cui non sono forniti altri dettagli sui motivi di questa decisione. L'esperto portiere sloveno, anche alla luce della sua lunga militanza nell'Inter, vestirà dunque i gradi di leader in campo della formazione di Spalletti. Il tutto con buona pace di Mauro Icardi che dunque perde la fascia alla vigilia della sfida di Europa League

Perché Mauro Icardi non è più il capitano dell'Inter

Perché Mauro Icardi non è più il capitano dell'Inter? Questa la domanda che tutti i tifosi nerazzurri si stanno ponendo dopo la sorprendente comunicazione nerazzurra sull'investitura di Samir Handanovic. Nessuna spiegazione ufficiale da parte del club milanese sul cambio della guardia, su cui potrebbe aver influito l'ennesima puntata del botta e risposta tra Wanda Nara, agente e compagna di Maurito, e la dirigenza interista sulla questione del rinnovo del contratto. Proprio nella tarda serata di domenica Lady Icardi ai microfoni di Tiki Taka aveva chiesto una maggiore tutela nei confronti del suo compagno per le "cattiverie" a suo giudizio uscite proprio dall'Inter. Una situazione che ora rischia di diventare ulteriormente incandescente, anche perché è difficile pensare ad una scelta condivisa con il diretto interessato che sta vivendo un momento assai difficile con un digiuno di gol in Serie A che dura da 7 partite. Grande attesa dunque per la conferenza stampa pre-Rapid di Luciano Spalletti programmata in serata e anche per eventuali post su Instagram di Wanda Nara.

in foto: La foto poi cancellata di Icardi che passa la fascia a Lautaro

Il mistero della foto di Mauro Icardi che passa la fascia di capitano a Lautaro Martinez

L'annuncio sul trasferimento della fascia di capitano arriva all'indomani di un caso social che ha fatto molto discutere. Nella serata di ieri sul profilo ufficiale in spagnolo dell'Inter è stata postata un'immagine che ritraeva Mauro Icardi alle prese con il passaggio della fascia di capitano a Lautaro Martinez in occasione di Parma-Inter. Il tutto accompagnato dalla didascalia "soon" (ovvero "presto). Un'immagine che ha stuzzicato la curiosità dei tifosi, ma che è rimasta in rete solo alcuni minuti prima di essere cancellata. Una situazione che diventa ancor più curiosa alla luce del comunicato del club sui gradi di capitano a Samir Handanovic.