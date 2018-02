Icardi al Real Madrid. Skriniar al Barcellona con De Vrij – adesso alla Lazio – che andrà all'Inter nella prossima estate. Il domino di mercato trova spazio sui giornali spagnoli ed è il Mundo Deportivo – quotidiano sportivo molto vicino alle vicende blaugrana – a spiegare l'incredibile giro di trattative che scalderà la sessione delle trattative a fine stagione. Solo fantasia, artificio dialettico, gioco di pedine, semplice chiacchiericcio o c'è un fondo di verità nell'indiscrezione rilanciata dai media iberici? Servirà attendere pochi mesi per avere il quadro chiaro e soprattutto molto dipenderà dall'evoluzione del campionato e dal destino dei nerazzurri strettamente legato alla qualificazione in Champions. Il nodo è essenzialmente quello: se la squadra di Spalletti chiude almeno sul podio e accede alla fase a gironi della Coppa allora può limitare i sacrifici necessari, diversamente tutto può accadere.

Cosa bolle in pentola?

La ricostruzione fatta appare plausibile anche alla luce dell'interesse molto forte che i club protagonisti della girandola di operazioni hanno manifestato nelle settimane scorse per i calciatori presi in esame. Non è un mistero che i blaugrana abbiano messo gli occhi sul centrale dell'Inter – ex Sampdoria: avessero potuto prenderlo, lo avrebbero fatto già a gennaio scorso per 60 milioni, ricevendo però un ‘no, grazie' da parte della società milanese che sarebbe disposta a cedere il difensore solo a una cifra maggiore e in ogni caso solo per questioni di bilancio e Fair Play Finanziario. Qualora la trattativa dovesse decollare l'olandese sarebbe l'alternativa numero uno considerati anche i costi: 25 milioni della clausola rescissoria a suggello del rinnovo (non ancora firmato) con il club biancoceleste.

L'Inter vuole davvero cedere Skriniar?

Niente affatto. Anzi, il calciatore viene considerato uno dei punti della formazione per il futuro, soprattutto se la partecipazione alla Champions divenisse realtà. L'idea di fondo è ringiovanire la coppia di difensori centrali lasciando partire Miranda, il brasiliano ex dell'Atletico Madrid. Sicché De Vrij andrebbe a costituire il tandem con lo slovacco.

Questione Icardi.

L'operazione Lautaro Martinez sembra spalancare le porte alla cessione di Maurito, obiettivo di molti big in Europa e in particolare del Real Madrid. La clausola dal 90 milioni di euro messa a mo' di lucchetto per il giovane bomber testimonia quanto i nerazzurri credano nell'investimento da circa 30 milioni sostenuto. Ma è così certo che il capitano verrà ceduto? Niente affatto anche in questo caso. Champions permettendo… altrimenti i codicillo da 110 milioni (valido a luglio) potrebbe essere il tesoretto da liberare per rimediare alla mancata qualificazione.