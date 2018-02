L’Inter sta lavorando già per la prossima campagna acquisti e ha preso l’attaccante argentino Lautaro Martinez, che con le nazionali giovanili del suo paese si è messo in luce e che sta brillando con il Racing di Avellanda. Se Icardi passerà al Real potrebbe essere il ventenne di Bahia Blanca il nuovo centravanti dei nerazzurri, altrimenti crescerà al fianco del suo più illustre connazionale. Il presidente del Racing ha confermato la chiusura dell’affare e ha detto che il club di Suning metterà una clausola da 110 milioni di euro per il ventenne attaccante. L'Inter verserà nelle casse del Racing 27 milioni di euro.

Lautaro Martinez all’Inter, decisivo Milito

Dunque il passaggio di Lautaro Martinez all’Inter è stato confermato dal presidente del Racing Avellaneda, Victor Blanco, parlando con Fox Sports Sudamerica, ha detto che il suo club ha accettato l’offerta dell’Inter, ha avvertito il Valencia, che aveva un’opzione sul giocatore, e ha confermato che Milito ha avuto un ruolo determinante nella trattativa

Lautaro ci ha manifestato il suo desiderio di andare all’Inter. Noi abbiamo fatto presente il prezzo, abbiamo ricevuto un’offerta dall’Inter e avvisato il Valencia che ha un’opzione di acquisito. Lautaro vuole andare all’Inter e appoggeremo la decisione del giocatore. Diego Milito ha avuto un’influenza importante su Martinez per scegliere i nerazzurri così come per l’Inter che ha voluto puntare forte su Lautaro.

La clausola di Lautaro Martinez con l’Inter

Quest’anno sta giocando benissimo Lautaro Martinez, che ha effettuato un altro salto di qualità, e sta segnando a raffica. Il giovane attaccante argentino è entrato anche nel novero dei papabili per i Mondiali, il c.t. Sampaoli lo sta seguendo e potrebbe convocarlo per Russia 2018. Il presidente del Racing Blanco ha anche annunciato che l’Inter avrà il giocatore la prossima estate e porrà nel suo contratto una clausola da 110 milioni di euro