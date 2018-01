Protagonista di un ottimo girone d'andata, Milan Skriniar è diventato l'oggetto del desiderio di molti "top club" europei. Il difensore dell'Inter, arrivato nella scorsa estate a Milano davanti allo sguardo tiepido dei tifosi nerazzurri, ha però smentito le voci di che parlavano di una sua intenzione di lasciare il capoluogo lombardo e l'Italia: "Lasciare l’Inter? Non ci penso proprio – ha commentato il difensore slovacco, ai microfoni della rivista MY – Sono soddisfatto di dove sono e credo che continuerò a giocare il più a lungo possibile in questa squadra".

Parole che hanno di fatto allontanato l'ipotesi di un suo trasferimento a Barcellona: "Il mio obiettivo per il 2018 è quello di continuare con queste performance, per giocare più partite possibili e continuare ad aiutare la squadra".

La fiducia di Skriniar.

In attesa di tornare in campo, nella prossima super sfida di San Siro contro la Roma, Skriniar si sta ora godendo un po' di giorni di vacanza: "Rimarrò in Slovacchia fino a sabato per la pausa. Mi dedicherò alla famiglia, agli amici, mi rilasserò e seguirò il programma di lavoro individuale", ha aggiunto il giocatore di Luciano Spalletti. Contro i giallorossi, la formazione nerazzurra sarà dunque chiamata a riscattarsi dopo le ultime prestazioni poco convincenti.

Nonostante il momento difficile, l'ex difensore della Sampdoria è però convinto che la squadra saprà rialzarsi in fretta: "È difficile dire cosa ci è successo. Abbiamo smesso di fare gol e smesso di giocare bene. Siamo entrati in crisi, ma credo che ne usciremo il prima possibile e ricominceremo a vincere non appena ripartirà la stagione. Spero che l’Inter possa ripartire bene, perché ultimamente non siamo riusciti a vincere. Sono comunque fiducioso".