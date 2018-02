Robert Lewandowski si offre al Real Madrid peccato, però, che alla ‘casa blanca' abbiano altri programmi. E' questa l'ultima notizia rilanciata dai giornali As e Marca che raccontano anche i dettagli di quella che è stata descritta come qualcosa in più d'una semplice voce: è stato l'agente del calciatore a bussare la porte degli iberici, manifestando l'intenzione di prendere una strada differente rispetto al contratto fino al 2021 che attualmente vincola l'ex Borussia al Bayern Monaco. L'attaccante polacco è fortissimo ma sulla soglia dei 30 anni (li compirà il 21 agosto), particolare tutt'altro che trascurabile per gli spagnoli decisi ad avviare la rifondazione del tridente attualmente composto da Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo.

Rifondare il tridente. Posto che liberarsi di CR7 è una follia – soprattutto in termini di brand – non è altrettanto al sicuro la posizione del francese e del gallese: entrambi sono candidati a lasciare la Liga al termine della stagione per sopraggiunti limiti di età e perché il presidente Perez in mente ha dell'altro. L'obiettivo del massimo dirigente delle merengues è avere al Bernabeu uno tra Hazard e Neymar oltre a una prima punta di ruolo giovane e forte abbastanza da dare nuova linfa al reparto offensivo.

Due i profili individuati dal Real. L'identikit è noto da tempo, quanto al primo si tratta di Mauro Icardi dell'Inter: 24 anni, di nuovo nell'orbita della Selecciòn argentina con la quale potrebbe prendere parte al Mondiale di Russia 2018, e con un valore di mercato che arriva a 110 milioni di euro (la clausola rescissoria messa a mo' di lucchetto al contratto in scadenza con i nerazzurri nel 2021). Stessa età anche per Harry Kane, il secondo nome in cima alla lista delle preferenze del presidente Perez: 24 anni anche per l'attaccante del Tottenham (contratto fino al 2022) e identica valutazione di mercato pazzesca. Chi vuole la punta inglese deve rassegnarsi a mettere sul piatto non meno di 120 milioni (la quota indicata da Transfermarkt).