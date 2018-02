Il presidente del Racing di Avellaneda, in un’intervista rilasciata a Fox Sports Sudamerica, ha dichiarato chiusa la trattativa con l’Inter per Lautaro Martinez. Questo ventenne attaccante giocherà con i nerazzurri nel prossimo campionato. Il club di Suning sborserà 27 milioni di euro e ha pronta una clausola da 120 milioni da inserire nel contratto, per questo ragazzo, consigliato da Milito, che sta bruciando le tappe e sogna un posto a Russia 2018.

L’esordio sostituendo Milito

Lautaro Martinez ha giocato la prima volta da professionisti più di due anni fa, non aveva nemmeno 18 anni, giocò nel finale di partita tra il Racing e il Crucero del Norte. Prese il posto del ‘Principe’ Milito, un segno del destino. Un autentico passaggio del testimone tra uno dei più grandi bomber argentini degli ultimi trent’anni e un giovane che potrebbe ripetere la stessa carriera.

L’exploit dell’Under 20

Deve aspettare un po’ per giocare con continuità, perché nella stagione 2016-2017 che Lautaro Martinez (che sembra un tutt’uno, ma Lautaro è il nome di battesimo) torna fortemente in auge. Il ragazzo segna tantissimo con le nazionali giovanili e soprattutto si rivela con la nazionale Under 20, che grazie ai suoi gol si qualifica per il Mondiale, in cui lui realizza due reti.

I gol con il Racing

In Argentina i giocatori giovani vengono lanciati senza problemi e al Racing il posto da titolare diventa il suo. 6 gol in 22 partite lo scorso anno, quest’anno è andato molto meglio, il suo bilancio è di 7 reti in 8 partite. La tripletta rifilata all’Huracan è stata vista dal vivo anche dal c.t. Sampaoli, che lo tiene d’occhio e potrebbe convocarlo per i Mondiali.

Lautaro Martinez con o senza Icardi all’Inter

Lautaro Martinez nasce come centravanti, ma in realtà ha la tecnica per giocare anche da numero 10, da seconda punta, diciamo alla Del Piero, e può giocare accanto a un’altra punta. Fisicamente non è un gigante, ma la sua conformazione fisica gli dà velocità. Bravo negli inserimenti sarà agli ordini di Spalletti dalla prossima estate. Potrebbe sostituire Icardi, qualora l’argentino dovesse andare al Real Madrid, e diventare subito il titolare. Se invece Maurito dovesse restare sarebbe difficile trovargli un posto, a meno che Spalletti non opti per un 4-4-2, che permetterebbe a Lautaro Martinez di affiancare Icardi.

Le critiche di Tevez

Il contratto con l’Inter è stato firmato, i gol arrivano e il sogno Mondiale è ben presente. Lautaro Martinez, nato a Bahia Blanca (come Daniel Bertoni e Palacio), vive un momento d’oro. Ma recentemente sono arrivate delle parole pesanti di Tevez che lo ha attaccato: “Per i tifosi Martinez ha già un posto garantito per il Mondiale, ma io non li capisco. Se giochi bene una partita sei già al Mondiale, se poi ne gioca male un’altra diventa pazzo Sampaoli a convocarlo”.