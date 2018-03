I denari della Premier League e della Liga, l’organizzazione della Bundes ed il dominio in Ligue 1 del Paris Saint Germain. I ritmi alti in Inghilterra, la qualità tecnica in Spagna, la fisicità in Germania e la freschezza, anagrafica e atletica, in Francia. Caratteristiche distintive, elogiative ma, allo stesso tempo, dispregiative del nostro campionato considerato, specie negli ultimi anni, un torneo, fra questi ultimi, di secondo livello. Una manifestazione, per intenderci, meno competitiva di altre.

E invece, in un weekend, quello italiano, che non ha lesinato sorprese e risultati imprevisti, la nostra Serie A s’è presa una bella rivincita su tutti: Juve e Napoli, infatti, nel panorama calcistico continentale, sono le uniche squadre che spezzano la monotonia delle compagini ‘sole al comando' del resto del ‘vecchio continente', infiammando un finale di stagione di sicuro al cardioplama.

Serie A in bilico: Juve e Napoli infiammano l’Europa

In un momento del calcio italiano non proprio facile con gli appassionati nostrani costretti, nei prossimi mesi, ad osservare da spettatori imparziali il mondiale in Russia, la Serie A si riscatta e, nell’attuale panorama calcistico continentale, si rivela essere il torneo più combattuto d’Europa. Una magra soddisfazione ma che comunque ha il merito di riabilitare, sia pure in maniera limitata, un movimento uscito con le ossa rotte dalla recente eliminazione della nazionale nei playoff con la Svezia. Juventus e Napoli, infatti, distanti appena 2 punti quando siamo giunti alla 29esima tappa di un torneo avvincente come altri mai, stanno nobilitando questa edizione del nostro massimo campionato mettendo in scena una autentica lotta senza esclusione di colpi.

Una lotta fra due compagini diverse, per uomini e mezzi, ma anche agli antipodi per modalità di gioco: con la capolista, solida, algida e cinica ed i partenopei ‘dandy del football', esteti del pallone. Due filosofie antitetiche ma ugualmente vincenti con campani e piemontesi a raccogliere 148 dei 174 punti totali disponibili e a rincorrersi, superarsi, sfidarsi e punzecchiarsi, rendendo viva questa manifestazione, fin dalla prima giornata agostana.

Una storia, dunque, assolutamente differente dalle altre quattro, quelle di Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1 con Manchester City, Barcellona, Bayern Monaco e Paris Saint Germain salde in testa alle rispettive classifiche nazionali.

E sì perché in Inghilterra i Citizens di Guardiola mantengono un cospicuo margine di vantaggio di 16 punti sui cugini del Manchester United e dello ‘Special One’ col Barça di Valverde che sfoggia, in Spagna, un simile score grazie ad un buon +11 sull’Atletico Madrid (scontro diretto a favore dei blaugrana) secondo e con un eloquente +15 sul Real terzo.

Stesso discorso in Germania e Francia col Bayern Monaco in fuga solitaria a +17 sullo Schalke 04, nonostante la recente scoppola subita per 2-1 dall’RB Lipisa, ed il PSG nei panni dell’ammazza-campionato con Cavani e compagni, a meno otto giornate dal termine, con ben 17 lunghezze di distanza sul Monaco secondo. Insomma, se per i tifosi di mezza Europa il loro massimo torneo nazionale non conta più di tanto, nelle zone alte, in Italia, la lotta fra Napoli e Juventus si fa vieppiù interessante e ricca di coup de théâtre.

Il calendario di Napoli e Juventus

Al termine della 29esima giornata di Serie A, quella, in sostanza, che ha riaperto un torneo che sembrava già chiuso non meno di quattro giorni orsono, il duello fa Juventus e Napoli riprende vita con entrambe le compagini, ora, a soli 2 punti di distanza una dall’altra. Un distacco tornato minimo, umano, accettabile con gli azzurri, ora inseguitori, col coltello dalla parte del manico: senza impegni continentali, con meno big match in calendario e con la possibilità, vincendole tutte, scontro diretto compreso, di riportare il tricolore all’ombra del Vesuvio. Insomma, i partenopei, nei difficili 90’ col Genoa sono letteralmente rinati e, ora, rilanciano la sfida alla ‘Vecchia Signora’ fermata, invece, sabato sera a Ferrara con la Spal. E così, nel quadro descritto, e nella cornice di una bagarre entusiasmante, ecco, tappa dopo tappa, le insidie che si nascondono, per Juve e Napoli, nelle ultime nove giornate di campionato.

Tappa dopo tappa. Dalla 30esima giornata al 35° turno, ecco gli ostacoli maggiori per Juve e Napoli

Si parte già dal rientro dalla sosta per le nazionali il 31 marzo prossimo, con il 30esimo turno che vede gli azzurri favoriti per un eventuale sorpasso. La strada, infatti, è più in salita per la Juve che affronterà in casa il redivivo Milan di Gattuso (dieci risultati utili consecutivi) mentre il Napoli si sposterà in Emilia, terra mai fertile per i campani contro i neroverdi, per duellare col Sassuolo di Iachini. Tolte Benevento e Chievo, successivi avversari delle due squadre di vertice nella 31esima giornata, il 32° turno potrebbe, prima dell’infrasettimanale della 33esima, scompaginare tutto col Napoli impegnato in trasferta a Milano col Milan e la Juve, reduce dalla gara di ritorno dei quarti di finale col Real Madrid al Bernabeu, chiamata a fronteggiare i blucerchiati della Samp, ultima formazione in ordine di tempo ad aver sconfitto Allegri e compagni, però nel confortevole e quasi imbattibile fortino dello Stadium. E poi, come da copione, che pare già scritto, ecco giungere la ‘battaglia’ campale del 22 aprile con Napoli e Juve a giocarsi un bel pezzo di titolo in 90’ di gioco.

Eppure, dovesse finire con un nulla di fatto il big match di Torino, le due formazioni potrebbero, con pochi punti di distacco, sperare ancora nelle ultime quattro di campionato. Come alla 35esima quando l’Inter e la Fiorentina potrebbero sbarrare o cedere il passo alle big in questione o, in extremis, alla 37esima con la Roma ad affrontare in casa la Juve e la Samp ad ospitare gli uomini di Sarri. Insomma, scontro diretto a parte, il cammino per lo scudetto della 116esima edizione della Serie A è ancora incerto e ricco di pericoli.

La sfida Scudetto giornata per giornata

30° turno:

Juventus-Milan

Sassuolo-Napoli

31° turno:

Benevento-Juventus

Napoli-Chievo

32° turno:

Juventus-Sampdoria

Milan-Napoli

33° turno:

Crotone-Juventus

Napoli-Udinese

34° turno:

Juventus-Napoli

35° turno:

Inter-Juventus

Fiorentina-Napoli

36° turno:

Juventus-Bologna

Napoli-Torino

37° turno:

Roma-Juventus

Sampdoria-Napoli

38° turno:

Juventus-Verona

Napoli-Crotone