Anche gli invincibili a volte diventano umani. E così, il Bayern cannibale in Bundesliga si è concesso un turno di stop contro il Lipsia che è riuscito a battere la capolista 2-1 dopo una autentica battaglia in cui i campioni di Germania hanno sfiorato il pareggio ripetute volte nel finale.

Senza Lewa e Ribery, il Bayern crolla

E' la terza sconfitta stagionale per i bavaresi e la prima dopo 18 risultati utili consecutivi. Una striscia che ha permesso al Bayern di guidare la classifica senza problemi tanto che questa sconfitta non compromette alcunchè. Ma le scelte iniziali di Heynckes che ha lasciato fino al 70′ a riposo – per le fatiche di Coppa – sia Ribery che Lewandoski hanno lasciato più che perplessi e alla fine è stata una decisione che il Bayern ha pagato pesantemente.

L'avvio dirompente: Wagner in gol

Anche alla Red Bull Alera il Bayern aveva provato a sorprendere tutti andando per primo in vantaggio, dettando la propria legge contro la squadra sorpresa dell'ultimo campionato appena concluso. Al 12′ è Sandro Wagner a trovare la via del gol dell'1-0 con un colpo di testa facile facile sull'assit del ritrovato James Rodríguez. Il Bayern potrebbe spingere ancor di più, ma Bernat e Müller sono poco incisivi, Sandro Wagner non tocca più palla e la squadra si spegne.

Reazione Lipsia: Keita e Werner

Sale in cattedra il Lipsia: Keïta comincia a recuperare un grande numero di palloni, mentre Bruma e Kampl bloccano le fasce laterali e al 37′ arriva il meritato pareggio di Keïta che con il sinistro supera Ulreich in uscita. Nella ripresa è tutta un'altra gara. Il Lipsia ci crede e trova al 56′ il gol del vantaggio: con Werner che con un preciso diagonale supera Ulreich dopo il buco del centrocampo bavarese. I sassoni potrebbero anche chiuderla ma lo stesso Werner e Laimer si mangiano il gol del 3-1.

Il tabellino del match

Lipsia-Bayern Monaco 2-1

Lipsia (4-4-2): Gulácsi; Laimer, Upamecano, Ilsanker, I.Konaté; Kampl, Demme, N.Keïta (68′ Forsberg), Bruma; Sabitzer (10′ Werner, 83′ Augustin), Y.Poulsen. All. Ralph Hasenhüttl

Bayern Monaco (4-2-3-1): Ulreich; Kimmich (79′ Kimmich), Süle, Hummels, Alaba; Rudy, Vidal; T.Müller, James Rodríguez (72′ Lewandowski), Bernat (61′ Ribéry); Sandro Wagner. All. Josef Heynckes

Marcatori: 12′ Sandro Wagner (B); 37′ N.Keïta (L), 56′ Werner (L)

Arbitro: Marco Fritz

Ammoniti: 34′ Kampl, 41′ Rudy, 42′ Süle, 63′ Ribéry, 63′ N.Keïta, 82′ Gulácsi, 82′ Lewandowski