La Football Association non guarda in faccia nessuno. La Federazione calcistica inglese ha messo nel mirino nientemeno che il super Manchester City di Pep Guardiola, ovvero la squadra che ha le mani sulla Premier, con un vantaggio di 16 punti sulla seconda della classe, in lizza anche per arrivare in fondo alla Champions (ai quarti affronterà nel derby il Liverpool). Il motivo? L'eccesso di nervosismo di giocatori e tecnico dei Citizens, oltre ad altre situazioni che non sono piaciute ai vertici del pallone d'oltremanica. Ecco allora che, secondo i tabloid inglesi, la FA minacciato la capolista di penalizzazioni in caso di ulteriori proteste e episodi di nervosismo nel corso delle prossime partite.

Perché la FA ha minacciato di penalizzazioni il City

Non è piaciuto in particolare alla FA quanto accaduto nella sfida di FA Cup contro il Wigan, in cui la squadra di Guardiola è stata clamorosamente eliminata. Le decisioni arbitrali non erano state condivide dai calciatori del City e dal tecnico Guardiola che aveva protestato per l'eccessiva rudezza degli interventi degli avversari. L'unico ad essere punito in quell'occasione fu Delph del City, espulso. Un rosso che fece infuriare Aguero protagonista nel post partita di una rissa con un tifoso.

Prima le multe salate, poi la penalizzazione in Premier per i Citizens

Già in quell'occasione l'istituzione calcistica inglese ha deciso di punire il Manchester City per le proteste veementi nei confronti dell'arbitro con una multa di poco inferiore ai 60 mila euro. Un provvedimento che fa il paio con quelli incassati dopo le partite con Chelsea e Liverpool di Premier. Ecco allora che nel caso di episodi reiterati la FA potrebbe anche decidere di passare allo step successivo. Dopo le multe, potrebbero arrivare delle penalizzazioni in classifica. Un provvedimento sorprendente che potrebbe far sorridere le inseguitrici del City.

Il caso Guardiola, anche il tecnico rischia multe e squalifica

Non bisogna dimenticare poi che la FA ha aperto un fascicolo anche su Pep Guardiola. Il tecnico del City è al centro di un caso politico dopo aver indossato il nastro giallo in alcune gare di Premier a sostegno di due attivisti catalani. Il tutto contravvenendo alle regole della FA che ha deciso di prendere provvedimenti che potrebbero includere anche multe salate e anche una possibile squalifica.