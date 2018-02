La delusione per una sconfitta clamorosa ha giocato un brutto scherzo a Sergio Aguero. Nel post-partita dell'incredibile sfida di FA Cup tra il Wigan e il Manchester City, conclusasi con l'inaspettato ko della formazione ospite che sta dominando la Premier League, il Kun ha perso letteralmente le staffe con un tifoso avversario. Parole grosse, colpi proibiti e principio di rissa, mentre in campo, invece del classico terzo tempo all'insegna del fai play, andava in scena il delirio del pubblico di casa per il più classico successo di "Davide contro Golia".

La clamorosa sconfitta del City contro il Wigan in FA Cup.

Tutto lasciava presagire una goleada della squadra allenata da Guardiola sul campo del Wigan, formazione della terza serie inglese. E invece il match valido per la FA Cup si è concluso con l'incredibile vittoria di misura della meno quotata formazione di casa, che nonostante una partita di sofferenza totale, è riuscita ad approfittare dell'espulsione di Delph e a piazzare nel finale il colpo del ko con Grigg. Una mazzata per Guardiola e per il City eliminato dalla FA Cup.

Rissa tra Aguero e un tifoso del Wigan.

Dopo il fischio finale succede di tutto, e prima che i giocatori riescano a tornare negli spogliatoi, ecco l'invasione di campo dei sostenitori di casa. Tutti sul terreno di gioco per celebrare i calciatori di casa, con molti Citizens che non riescono a lasciare nell'immediato il campo. Tra questi anche Aguero che viene immortalato dalle telecamere mentre rifila un colpo ad un ragazzo, tifoso del Wigan. Una manata quella del Kun, che viene poi allontanato da un calciatore del Wigan e da altri presenti che riescono con difficoltà a riportare la situazione alla normalità.

Perché Aguero ha colpito il tifoso del Wigan.

Difficile capire perché Aguero abbia colpito il sostenitore avversario. L'argentino potrebbe essere stato provocato, con uno sfottò magari sulla sconfitta. Una situazione che gli avrebbe dunque fatto perdere le staffe, fino a portarlo a rifilare un folle colpo proibito. Ora bisognerà capire cosa accadrà, con il bomber di Guardiola che potrebbe finire nel mirino della Football Association e andare incontro ad una squalifica.