Un altro ‘Giant Killer’ in FA Cup. Questo forse è quello più inaspettato. Perché il Wigan, formazione che gioca nella League One (la terza serie), ha buttato fuori dal torneo il Manchester City, nettamente capolista in Premier e che sognava un poker di trofei, ma che invece si trova fuori dalla coppa più amata dagli inglesi agli ottavi di finale. Il match è stato deciso da Will Grigg, che è stato davvero ‘On Fire’.

Rosso a Delph, City in 10 e Guardiola si arrabbia

Dunque cade un’altra testa coronata in FA Cup. Dopo l’Arsenal e il Liverpool e fuori anche il Manchester City, che forse ha sottovalutato il 2-2 del Tottenham, che domenica ha impattato con il Rochdale (ultima in League One) e soprattutto la cabala perché i ‘Latics’ avevano vinto le ultime due sfide di coppa con il City, soprattutto la finale del 2013, che ebbe un esito clamoroso e che arrivò un paio di giorni prima della retrocessione del Wigan.

La partita del Wigan è stata perfetta, passerà sicuramente alla storia del club e della competizione. Determinante per l’esito della gara è stata l’espulsione di Fabian Delph, centrocampista spostato sulla fascia sinistra da Guardiola, che al 45’ viene espulso. L’arbitro inizialmente pensa al cartellino giallo, poi cambia idea ed estrae il rosso. Al rientro negli spogliatoi il tecnico del City va su tutte le furie.

Grigg on fire e il Wigan elimina il City

Nella ripresa c’è Walker, il City passa al 4-3-2, ma non è il solito Manchester spento, stanco e svuotato. Al 79’ Walker si addormenta concede spazio a Will Grigg che si dimostra ‘On Fire’ e con un diagonale non lascia scampo a Bravo. Guardiola manda in campo anche De Bruyne, spinge, assedia il Wigan ma il pareggio non arriva, il ‘Giant Killer’ c’è ed è davvero clamoroso. Nei quarti il Wigan continuerà la sua corsa contro il Southampton.