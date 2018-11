Prima le dimostrazioni d'affetto in campo, poi quelle sui social. Gli ex compagni della Juventus di Gonzalo Higuain, avversari nella notte di San Siro, hanno dimostrato tutto il loro affetto nei confronti del Pipita protagonista in negativo della serata con il rigore sbagliato, e le feroci proteste nel finale con tanto di espulsione e possibile lunga squalifica. Se Chiellini e Ronaldo in campo hanno provato a riportare alla calma l'argentino, e Matuidi lo ha consolato con un bacio, nel post partita all'unisono tutti hanno chiesto un provvedimento non pesante nei confronti del bomber del Milan. Quest'ultimo si è scusato anche su Instagram e tra i commenti ecco quelli di alcuni calciatori della Juve che lo hanno incoraggiato.

in foto: https://www.instagram.com/p/BqE64D9gi4y/

Il messaggio di scuse di Higuain su Instagram dopo Milan-Juventus, i commenti di Benatia e Pjanic

Dopo averci messo la faccia nell'immediato post-partita di Milan-Juventus, Gonzalo Higuain si è scusato per quello che è sembrato un vero e proprio raptus anche su Instagram. Il Pipita ha dunque scelto il social network per fare mea culpa, per la veemente reazione nei confronti dell'arbitro che potrebbe costargli una squalifica anche di 4 giornate. E tra i commenti, non sono mancati anche quelli di tanti colleghi e in particolare di due ex compagni, ovvero Pjanic e Benatia. Il primo ha risposto a Higuain con queste parole: "Testa alta frate, tvb", mentre il centrale marocchino protagonista nell'azione del fallo fischiato da Higuain da cui sono nate le sue proteste ha pubblicato due cuoricini e due faccine con un bacio. Incoraggiamento da Alex Sandro "Sei un grande frate" e dall'ex compagno Dani Alves.

Benatia, prima il duello in campo con Higuain e poi l'affetto sui social

Tante parole d'affetto dunque per Gonzalo Higuain, nel post-partita e sui social. Spiccano ovviamente quelle di Mehdi Benatia che si è reso protagonista di un vero e proprio duello in campo con il Pipita: prima il fallo di mano che ha permesso al giocatore di andare sul dischetto, e poi il fallo subito da cui è nata la "feroce" reazione del centravanti del Milan. Il difensore marocchino però dopo il fischio finale ha speso parole dolci nei confronti dell'ex compagno: "Mi ha colpito dopo un colpo di testa. Era arrabbiato, spero non prenda una lunga squalifica perché è un giocatore fondamentale per il Milan. L'arrabbiatura ci sta, ci teneva tanto per questa gara. Ci siamo visti dopo, tutti gli vogliamo bene alla Juve per quanto ha fatto e quel che ha lasciato a livello umano". Il tutto poi reso ancor più significativo con il commento al suo messaggio di scuse.