Cosa rischia Gonzalo Higuain, dopo il vero e proprio raptus nel finale di Milan-Juventus? Il Pipita dopo un fallo commesso su Benatia ha perso la testa protestando in maniera feroce con il direttore di gara, con compagni e avversari che a fatica sono riusciti a trattenerlo prima di uno sfogo con tanto di lacrime. Una situazione che potrebbe costargli una lunga squalifica, simile a quella rimediata nel 2016 quando vestiva la maglia del Napoli per le proteste con l'arbitro Irrati in un match con l'Udinese.

Cosa ha fatto Gonzalo Higuain, perché è stato espulso in Milan-Juventus

Milan-Juventus da dimenticare per Gonzalo Higuain. Il Pipita che si è visto parare un calcio di rigore da Szczesny nel primo tempo, all'83' non ha retto il peso della tensione. Tutto è nato da un contrasto molto duro con Benatia, che il direttore di gara ha sanzionato con il calcio di punizione a favore della Juve. A quel punto l'argentino ha protestato in maniera feroce rimediando il giallo. Una sanzione che ha gettato ulteriore benzina sul fuoco per Higuain che ha perso la testa, proseguendo con veemenza nella contestazione con l'arbitro che ha deciso per l'espulsione diretta. A quel punto l'attaccante del Milan è apparso ingestibile con compagni e avversari che hanno provato a trattenerlo (Cristiano Ronaldo e Chiellini, lo hanno consolato senza fortuna) per evitargli un contatto con Mazzoleni. Tutto si è concluso dopo qualche secondo di parapiglia, con Higuain che ha lasciato il campo in lacrime.

Quante giornate di squalifica potrebbe incassare Higuain

Cosa rischia adesso Gonzalo Higuain dopo l'espulsione e le proteste in Milan-Juventus? Non è da escludere una stangata nei confronti del centravanti che potrebbe restare ai box per 3 o addirittura 4 giornate. Tutto dipenderà dal referto di Mazzoleni, che nel caso di "ingiurie gravi" potrebbe essere punito con una squalifica di 4 partite che gli impedirebbe di giocare contro Lazio, Parma, Torino, Bologna. Nel provvedimento potrebbe incidere anche la recidività di Gonzalo Higuain.

Il precedente in Udinese-Napoli

Il precedente è quello relativo ad un episodio accaduto in un Udinese-Napoli del 75′. In quell'occasione Gonzalo Higuain espulso dal direttore di gara Irrati, si scagliò contro di lui sfiorando quasi lo scontro fisico. Il Pipita venne punito con 4 turni di squalifica per una sanzione che fece molto discutere. Dopo il ricorso presentato dal Napoli, fu applicata una giornata di sconto per il centravanti che saltò 3 giornate, e riuscì comunque a fa registrare il record di gol in Serie A.