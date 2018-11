Cristiano Ronaldo ha conquistato anche San Siro. La bandierina è stata messa al 38′ della ripresa quando Cancelo è fuggito sulla destra e Donnarumma ha deviato il tiro del laterale bianconero sul destro di Cr7: tiro al volo a mezza altezza e primo centro in movimento a San Siro dove il portoghese aveva già segnato, ma solamente su rigore.

L'ennesima perla di una partita dominata in gran lunga dagli uomini di Allegri sempre padroni del campo e del gioco. Avvantaggiati anche dalla rete iniziale del solito Mandzukic che – al rientro – non si è fatto pregare due volte nell'infilare l'1-0 di testa. Poi tanta Juve, il rigore sbagliato da Higuain, il palo scheggiato da Dybala e il 2-0 del game over a firma Cr7.

Cristiano Ronaldo ha così suggellato al meglio una prestazione maiuscola del gruppo di Allegri che non ha patito il contraccolpo psicologico della beffa dello Stadium in Champions contro il Manchester United. Gioco, partita, incontro ai bianconeri per manifesta superiorità con un gioco corale più completo e migliore rispetto agli undici di Gattuso.

In difesa di Higuain

La partita del Milan si può riassumere nella frustrazione finale di Higuain che ha perso la testa lasciando i suoi in 10 per potreste contro Mazzoleni per un intervento a centrocampo. Ma a favore dell'argentino è sceso in campo anche Cristiano Ronaldo, prima sul terreno di gioco poi al microfono. Cr7 ha provato a dire qualcosa al Pipita, troppo nervoso per recepire, poi a fine gara ha spiegato cosa sia accaduto: "Non ha fatto nulla di grave, ho provato a spiegargli che non ne valeva la pena continuare, perchè avrebbe rischiato una sanzione ancora più alta. Era nervoso, evidente, ma non ha fatto nulla di grave, bisogna anche capirlo".

Orgoglio bianconero

Poi, il pensiero alla partita, al gol, alla vittoria: "Avevo già segnato a San Siro ma era stato solo su rigore. Sono soddisfatto della mia prestazione e di quella della squadra. Abbiamo espresso un buon calcio, non è mai semplice giocare a San Siro contro il Milan. È una vittoria importante, siamo tornati a sei punti dal Napoli. "