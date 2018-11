Gonzalo Higuain rischia una lunga squalifica dopo il raptus e le veementi proteste nei confronti dell'arbitro costategli l'espulsione in Milan-Juventus. Quante giornate di squalifica incasserà il Pipita? Tutto dipenderà dal referto del direttore di gara Mazzoleni, anche se la possibilità di una vera e propria stangata sono concrete. Nonostante le intercessioni degli ex compagni della Juventus e le scuse nel post-partita, Gonzalo Higuain potrebbe essere punito con 3 0 4 giornate di squalifiche. Attenzione infatti alla possibile recidività per l'argentino che fu protagonista di una situazione simile nella stagione 2015/2016, quando vestiva ancora la maglia del Napoli.

Quante giornate di squalifica per Gonzalo Higuain dopo l'espulsione in Milan-Juventus

Dopo l'espulsione e le proteste feroci in Milan-Juventus, quante giornate di squalifica rischia Gonzalo Higuain? Una domanda che troverà risposta nel provvedimento del giudice sportivo atteso per le prossime ore. Sarà decisivo per il futuro del Pipita, il referto dell'arbitro Mazzoleni che ha cacciato l'argentino dal campo con il rosso diretto (in precedenza lo aveva "avvertito" con un cartellino giallo) dopo le feroci proteste per un calcio di punizione fischiatogli contro per fallo su Benatia. Lo stop sarà quasi certamente di più giornate, anche se bisognerà capire se i turni di squalifica in Serie A saranno 3 o 4.

Cosa ha detto Higuain all'arbitro Mazzoleni

Cosa ha detto Gonzalo Higuain all'arbitro in Milan-Juventus? Da questo potrebbe dipendere la squalifica del Pipita: in caso di condotta irriguardosa, ma non violenta (lo stesso argentino ha affermato nel post partita di non aver offeso Mazzoleni), l'attaccante del Milan potrebbe essere sanzionato con 2-3 turni di squalifica. Attenzione però anche alla valutazione della recidività, per un giocatore protagonista di un episodio simile nella stagione 2015/2016 e che dunque potrebbe andare incontro a 4 turni di stop

Squalifica Higuain, il precedente in Udinese-Napoli

In Napoli-Udinese dell'aprile 2016, Gonzalo Higuain fu espulso dal direttore di gara Irrati. Un provvedimento legato ad un presunto fallo del Pipita nei confronti di un avversario, che mandò su tutte le furie il Pipita. Quest'ultimo protestò in maniera feroce con l'arbitro, con il quale ci fu anche un contatto fisico. Una reazione veemente del centravanti che venne sanzionato poi con ben 4 turni di squalifica, che dopo il ricorso in appello del Napoli furono ridotte a 3. La speranza del Milan è che non si vada incontro ad una sanzione simile, per la punta che potrebbe così saltare le partite con Lazio, Parma, Torino e Bologna.