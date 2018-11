Mehdi Benatia schierato titolare a sorpresa da Allegri in Milan-Juventus al posto del grande ex Bonucci si è reso protagonista di una buona prova. Sfortunato in occasione del calcio di rigore concesso ai rossoneri e fallito poi da Higuain, il centrale marocchino si è fatto trovare pronto e a fine gara si è tolto qualche sassolino nei confronti degli opinionisti di Sky. Nella classica intervista post partita proprio ai microfoni dell'emittente satellitare, Benatia ha gonfiato il petto contro chi lo ha criticato per i presunti errori commessi nei big match disputati nella scorsa stagione.

Mehdi Benatia dopo Milan-Juventus risponde alle critiche degli opinionisti Sky

Anche in passato Mehdi Benatia ha dimostrato di essere molto schietto. Ecco allora che dopo Milan-Juventus, il difensore è tornato sulla scelta a sorpresa di Allegri di schierarlo dal 1′ al posto dell'attesissimo Bonucci. Un'occasione d'oro per prendersi una rivincita nei confronti di chi ha criticato questa scelta del tecnico: "Sono felice. Ho saputo ieri sera quando il mister mi ha messo in squadra. Giocare partite così mi fa piacere. Ieri sera facevamo i massaggi con Rugani e Cristiano in hotel e guardando Sky c’era qualcuno che si chiedeva ‘come mai gioca Benatia, le grandi partite le sbaglia sempre’. Ho pensato, una volta in più che dovevo fare bene. Chi è? Non lo so, ma non è corretto anche perché non è vero. Ho sbagliato qualche episodio ma in tanti anni d’Italia ho fatto vedere che sono un difensore affidabile".

Cosa è successo a Gonzalo Higuain, Benatia in difesa del Pipita

Inevitabile una battuta sull'ex compagno di squadra Higuain. Il centrale marocchino prima si è reso protagonista del fallo di mano in occasione del rigore concesso al Milan e sbagliato dal Pipita, e poi ha subito il fallo che ha scatenato la rabbia del centravanti, espulso per una furiosa reazione: "Il Pipita è un grandissimo amico e un campione, so che dovevo tenerlo bene. Sul rigore son stato un po' sfortunato, abbiamo fatto una bella fase difensiva. Cosa è successo a Gonzalo? Mi ha colpito dopo un colpo di testa. Era arrabbiato, spero non prenda una lunga squalifica perché è un giocatore fondamentale per il Milan. L'arrabbiatura ci sta, ci teneva tanto per questa gara. Ci siamo visti dopo, tutti gli vogliamo bene alla Juve per quanto ha fatto e quel che ha lasciato a livello umano".