L'amicizia e il rispetto vanno oltre i colori delle maglie. Blaise Matuidi lo ha dimostrato in occasione di Milan-Juventus, con un bellissimo gesto nei confronti di Gonzalo Higuain, protagonista di una serata da dimenticare. Una prima uscita da incubo quella del Pipita con la casacca rossonera contro la sua ex squadra, culminata nell'espulsione con tanto di feroci proteste nei confronti dell'arbitro. La frustrazione accumulata anche per aver sbagliato un calcio di rigore ha giocato un brutto scherzo a Higuain che al momento dell'uscita dal campo si è lasciato andare alle lacrime, ricevendo il tentativo di consolazione di Matuidi.

Gonzalo Higuain perde la testa in Milan-Juve, ecco cosa ha fatto Matuidi

Gonzalo Higuain è stato espulso nel finale di Milan-Juventus dall'arbitro Mazzoleni e rischia ora una lunga squalifica. Sono costate caro al bomber rossonero e grande ex della partita le proteste per il calcio di punizione fischiatogli contro dopo un intervento su Benatia. In campo il Pipita ha perso le staffe, con compagni e avversari (in primis Chiellini e Cristiano Ronaldo) che hanno provato a placare la sua ira. Un brutto spettacolo per il giocatore che si è poi lasciato andare alle lacrime al momento di uscire dal terreno di gioco. Ecco allora che ad uno sconsolato Higuain si è avvicinato Matuidi che ha cercato con un bellissimo gesto di esternargli tutto il suo affetto.

Blaise Matuidi consola Gonzalo Higuain in Milan-Juventus, bacio in testa e buffetti al Pipita

Blaise Matuidi che ha condiviso con Gonzalo Higuain la maglia della Juventus nella scorsa stagione, si è avvicinato al Pipita e ha provato a consolarlo. Testa bassa e lacrime per il centravanti che è stato abbracciato dal campione del mondo francese che gli ha dato un bacio in testa, oltre a due buffetti. Un modo semplice e immediato per esternare la sua vicinanza a quello che oggi è un avversario, in un momento a dir poco difficile. Una scena molto significativa che inevitabilmente è diventata virale sul web e sui social. E nel post-partita ai microfoni di Sky, Higuain ha spiegato con poche parole il suo bellissimo rapporto con i suoi ex compagni: "Quando giochi contro il tuo passato le emozioni sono differenti. Avevo un bellissimo rapporto con i miei ex compagni della Juve. Sono venuti a tranquillizzarmi così come hanno fatto quelli del Milan. Ma purtroppo è stata una giornata storta".