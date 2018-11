Cosa ha detto Cristiano Ronaldo al portiere, Wojciech Szczesny, poco prima che Gonzalo Higuain battesse (male) il calcio di rigore che avrebbe potuto regalare il pareggio al Milan? Il conciliabolo tra l'attaccante e l'estremo difensore dura pochi secondi, questioni di attimi e l'impressione è che CR7 ‘sappia' già dove il Pipita indirizzerà la sfera e lo suggerisce al compagno di squadra. "Mi ha detto di partire prima perché sapeva che avrebbe calciato forte", ammetterà nelle interviste l'estremo difensore.

"Lo tira lì, alla tua destra", sembra dire il campione portoghese mentre l'argentino ha già piazzato la palla sul dischetto, ha le mani poggiate sui fianchi, fissa la porta e medita di angolare la traiettoria perché sa quanto possa essere reattivo l'estremo difensore polacco. Volete un dato statistico? Eccolo: ha parato due degli ultimi tre rigori affrontati in Serie A, entrambi contro il Milan (l'altro nel dicembre 2016). La tendenza si conferma anche nella serata ‘calda' di San Siro. E quello neutralizzato a Higuain ha avuto un prologo particolare: oltre al siparietto con CR7, non è sfuggita la mimica del portiere che ha provato a distrarre l'avversario alzando il braccio destro e quasi sfidandolo a tirare in quella direzione.

Il Pipita cerca di piazzare la sfera a fil di palo ma non è fortunato. Il tiro pecca in potenza più che in precisione e consente a Szczesny di allungarsi sulla destra e deviare quel tanto che basta per la deviazione decisiva… al resto ci pensa la carambola sul palo che tiene ancorato il risultato sul vantaggio della Juventus siglato da Mandzukic nelle battute iniziali del match. L'argentino? Resta a bocca asciutta e impreca: l'ex di turno (40 reti in 73 presenze con la Juventus in campionato) ha segnato quattro gol nelle ultime cinque partite giocate a San Siro con la maglia del Milan in Serie A. Peccato aver mancato quella del possibile 1-1.