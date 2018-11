Gonzalo Higuain si scusa, anche su Instagram. Il Pipita dopo il vero e proprio raptus culminato nelle feroci proteste costategli l'espulsione in Milan-Juventus ha deciso di fare mea culpa, anche sui social. Il grande ex della partita che rischia ora una lunga squalifica, dopo averci messo la faccia nell'immediato post partita, si è nuovamente scusato anche sul suo profilo Instagram, ringraziando anche chi gli è stato vicino in questi momenti tutt'altro che semplici.

in foto: Foto https://www.instagram.com/ghiguain20_9/?hl=it

Gonzalo Higuain e le scuse per l'espulsione e le proteste in Milan-Juventus

Gonzalo Higuain è stato il protagonista in negativo di Milan-Juventus. Dopo aver fallito un calcio di rigore, parato da Szczesny, il grande ex ha reagito in malo modo ad un calcio di punizione fischiatogli contro nel finale dal direttore di gara. Ecco allora le feroci proteste culminate nel rosso diretto, e il raptus con compagni ed avversari che hanno cercato in tutti i modi di riportarlo alla calma. L'attaccante argentino uscito dal campo in lacrime si è subito reso conto dell'errore, legato alla frustrazione, e si è presentato ai microfoni della stampa nel post-partita scusandosi a più riprese.

Il messaggio di scuse del Pipita Higuain su Instagram

Come se non bastasse Gonzalo Higuain ha deciso di metterci la faccia anche su Instagram. Sul popolare social network fotografico, il Pipita ha pubblicato una foto della sua uscita dal campo in Milan-Juventus accompagnata da questo messaggio di scuse: "Voglio chiedere scusa a tutti per il comportamento avuto ieri in campo, ai miei compagni alla società , ai tifosi che da ieri mi stanno dimostrando ancor di più il loro affetto. Mi faccio carico delle mie responsabilità e farò il possibile perché non ricapiti". Il tutto con l'hashtag #grazieatuttiperilsostegno

Cosa rischia Gonzalo Higuain, la possibile squalifica del Pipita

Basterà il messaggio di scuse di Gonzalo Higuain ad evitargli una lunga squalifica? Il provvedimento del giudice sportivo non dipenderà dall'ammissione di colpa del Pipita ma da quello che ha scritto il direttore di gara Mazzoleni nel suo referto. Anche in caso di riferimento a "condotta irriguardosa" l'attaccante del Milan potrebbe essere sanzionato con 3-4 giornate di squalifica anche alla luce della recidività per un episodio molto simile di cui si rese protagonista in un Udinese-Napoli del 2016.