Il 2017 sta ormai volgendo al termine ed è dunque tempo di bilanci, anche dal punto di vista economico. In questa occasione siamo andati dunque a vedere quali sono stati i 5 giocatori di Serie A che hanno guadagnato di più in questi 12 mesi in termini di ingaggio. Ecco la top 5 dei "Paperoni" del massimo campionato del Bel Paese.

‘Paperone' Higuain.

Al primo posto per distacco troviamo il centravanti della Juventus Gonzalo Higuain. Il Pipita infatti in questi dodici mesi ha incassato 7,5 milioni di euro come prevede il suo accordo economico con la società bianconera siglato nell’estate del 2016 al momento del suo passaggio dal Napoli alla Vecchia Signora. Il suo stipendio netto mensile dunque in questo ultimo anno è stato mediamente di 625mila euro, uno dei pochi quindi, tra i calciatori militanti in Serie A, a superare la soglia del mezzo milione di euro al mese.

Il ‘patto col Diavolo’ di Bonucci.

In seconda posizione c’è invece un ex compagno dell’argentino in bianconero, quel Leonardo Bonucci passato proprio dalla Juventus al Milan nell’ultima sessione di mercato. Nel 2017 infatti il centrale difensivo viterbese ha messo in cassa una cifra che si aggira intorno ai 6,25 milioni di euro netti, frutto della somma dei 2,5 milioni versatigli dai bianconeri nei primi sei mesi dell’anno e dei 3,75 milioni già percepiti dal Milan in questa nuova stagione. Facendo una media il suo stipendio mensile nel 2017 è stato di circa 520mila euro.

Per Dybala una Joya da 5 milioni di euro.

Chiude il podio un altro argentino ex compagno di Leonardo Bonucci alla Juventus, ossia Paulo Dybala. La Joya in questo 2017 infatti ha incassato circa 5 milioni di euro netti di cui 1,5 nei primi 6 mesi e 3 nei restanti 6 mesi in seguito al rinnovo contrattuale siglato nello scorso aprile ma valido dal 1° luglio. Il numero 10 bianconero dunque nel 2017 ha mediamente intascato, al netto delle tasse, circa 417mila euro al mese.

Douglas Costa parecchio.

In quarta posizione troviamo un altro calciatore della Juventus arrivato però in bianconero soltanto durante l’ultima sessione di mercato. Stiamo parlando dell’esterno offensivo brasiliano Douglas Costa che nel 2017 ha vinto confluire nelle proprie casse circa 4,8 milioni di euro netti: 1,8 milioni derivanti dall’ingaggio versatogli dal Bayern Monaco nella prima parte dell’anno, 3 milioni invece è più o meno la cifra incassata fino ad oggi dalla società torinese. Il suo stipendio mensile dunque in questo 2017 è stato in media di circa 400mila euro netti.

De Rossi: ancora al top nonostante la riduzione dell’ingaggio.

In fondo alla top 5 dei Paperoni di Serie A dell’anno solare 2017 troviamo il centrocampista della Roma Daniele De Rossi. Negli ultimi dodici mesi difatti il club capitolino ha versato nelle casse personali del suo attuale capitano una cifra che si aggira intorno ai 4,75 milioni di euro netti. Un totale frutto dei 3,25 milioni di euro incassati nei primi 6 mesi dell’anno come prevedeva il precedente contratto e dei 1,5 milioni versatigli da luglio a dicembre in virtù del nuovo accordo economico tra le parti che prevedeva una riduzione sensibile dell’ingaggio del numero 16. Per il 34enne giallorosso lo stipendio netto mensile in questo 2017 è stato dunque di circa 396mila euro.