Nonostante il momento no che lo ha spinto in panchina, Paulo Dybala rappresenta un patrimonio per la Juventus. La società di corso Galileo Ferraris non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello, a meno di offerte sensazionali che potrebbero far vacillare i vertici bianconeri. Lo sa bene il Manchester United che ha visto la sua offerta di 67 milioni di euro per l'argentino rispedita al mittente in maniera perentoria da una Juventus che sarebbe disposta a trattare, per una cifra di almeno 160 milioni di euro, destinata ad aumentare fino a 200..

Dybala nelle ultime notizie di calciomercato dello United.

In principio furono Real e Barcellona a bussare alla porta della Juventus sul calciomercato. Ora però, a ridosso della sessione di trattative invernale, ecco i Red Devils di Mourinho: secondo la stampa inglese e in particolare il tabloid The Indipendent, lo United avrebbe proposto alla Juventus una prima offerta di 67 milioni di euro. Una cifra considerata irrisoria dai bianconeri che avrebbero dunque risposto con un secco "No, grazie" senza pensarci su due volte.

Quanto vale Paulo Dybala.

Dybala infatti viene considerato la stella più brillante della Juventus, nonostante la società sia allineata con le scelte di mister Allegri che ultimamente ha spedito La Joya spesso e volentieri in panchina, preferendogli contro la Roma un Mandzukic reduce da 13 punti di sutura. Per Dybala la Juve però ha intenzione di ascoltare tutte le offerte, dai 160 milioni in su: in sintesi, il numero 10 per ora è incedibile ma le cose potrebbero cambiare in caso di asta, con offerta vicina ai 200 milioni di euro in stile Neymar.

Dybala pronto a riprendersi la Juve.

Le voci di calciomercato non preoccupano Max Allegri che in vista dell'ultimo match del girone d'andata in Serie A sembra intenzionato a puntare nuovamente su Dybala dal 1′. L'argentino in panchina contro la Roma, dovrebbe tornare titolare in Verona-Juventus, per una squadra bianconera che scenderà in campo con il 4-2-3-1, con il trio Cuadrado, Mandzukic, Dybala alle spalle di Higuain