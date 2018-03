Si è tornati in campo, a fatica, ma si dovrà ripartire dopo la tragica scomparsa di Davide Astori. In occasione del ritorno degli ottavi di finale di Champions League, già martedì, è stato osservato un minuto di silenzio, così come verrà fatto in Europa League, per ricordare il capitano della Fiorentina scomparso prematuramente, a soli 31 anni, prima della gara di campionato contro l’Udinese. In campo sono scesi e scenderanno ancora tanti altri campioni, che pur non conoscendo di persona il numero #13 della Fiorentina, hanno voluto lasciare, in questi giorni difficili, un pensiero e un messaggio sui social per il difensore centrale della Nazionale.

Quegli stessi protagonisti che anche in questa seconda giornata degli ottavi di ritorno, si sfideranno anche a colpi di gol e assist, gli stessi che ad oggi vedono alcuni dei campioni della competizione più entusiasmante d’Europa, sfidarsi contro. Nei maggiori campionati infatti, la top 5 dei migliori assist-man è costituita da diversi top player che ad oggi stanno mostrando il loro grande potenziale proprio in Champions. Vediamo allora chi sono i primi 5 di questa speciale classifica assist-men.

Neymar fa il pieno di assist in Europa

Nonostante la sua assenza per infortunio nella gara di ritorno degli ottavi di finale contro il Real Madrid, è chiaro come Neymar sia stato comprato dal Psg come top player di un certo livello capace di consentire al club parigino di fare quel salto di qualità assoluto che ad oggi, in Ligue 1, l’ha portato a mettere a segno un numero di assist assolutamente di primo livello. Il brasiliano, che con Cavani e Mbappè si sta davvero divertendo a suon di gol, sta servendo assist al bacio proprio all’uruguaiano e al francese portandosi ad oggi a quota 15 in 20 partite giocate.

in foto: Il rendimento di Neymar in stagione (Transfermarkt)

Numeri e prestazioni che l’hanno portato a confermare il suo valore di mercato che ad oggi è di circa 180 milioni di euro. Numeri incredibili per un calciatore che ha realizzato ben 29 gol tra Ligue 1, Champions e Coppe. Proprio in Europa, ha messo a segno anche 6 e gol e 4 assist. Il totale tra le varie competizioni, per quanto riguarda gli assist, è di 19. Un campione assoluto che avrebbe fatto comodo davvero a questo Psg nella sfida contro i ragazzi di Zidane.

in foto: La top 5 attuale degli assist–man d’Europa (Transfermarkt)

Il fantasista De Bruyne pronto al sorpasso

Con Guardiola è maturato, si è consacrato ed ha avuto la possibilità di esprimere il suo enorme valore grazie al gioco entusiasmante e vivo del tecnico catalano. Il fantasista belga Kevin De Bruyne, sta facendo volare il Manchester City che in Premier League, sembra essere lanciatissimo per la vittoria finale del titolo.

Ma non è la sola competizione in cui l’ex Wolfsburg sta facendo vedere il suo incredibile potenziale. In Champions sfiderà il Basilea in una gara praticamente già chiusa all’andata con il 4-0 rifilato agli svizzeri in casa loro. Nel massimo campionato inglese, Kevin sta tenendo il passo di Neymar col Psg, fermo a quota 14 assist in 29 partite. Un numero, se vogliamo, buono, ma non proprio così superiore al brasiliano che ne ha effettuato uno in più ma giocando 9 gare in meno del belga. Il suo cammino in Champions lo vede fermo con 1 solo gol e 4 assist, frutto proprio del gioco di Guardiola per un totale, contando anche le coppe inglesi, di 19.

in foto: L’evoluzione del valore di mercato di De Bruyne (Transfermarkt)

Messi sul gradino più basso del podio

Già è strano non vederlo tra le prime due posizioni, ma sicuramente non ci saremmo mai aspettati di non vederlo per niente in questa speciale top 5. L’immenso Lionel Messi fa gol, decide da solo le partite anche solo con un calcio di punizione (vedi gara contro Atletico Madrid) e si può permettere anche il lusso di sfoderare assist da sogno per Suarez che non può fare altro che spingere in rete i passaggi illuminanti della ‘Pulce’ che però ad oggi deve accontentarsi della terza posizione.

A quota 13 assist in Liga, il #10 dei catalani continua con la sua immensa classe a sfoderare giocate pazzesche che in totale l’hanno portato a 16 assist totali e ben 32 gol di cui 24 in Liga e 8 tra Copa del Rey, Supercopa e Champions League. Quella stessa Champions che adesso vuole proseguire a giocare l’argentino che dovrà però vedersela contro il Chelsea di Conte dopo l’1-1 dello ‘Stamford Bridge’. Il vero trascinatore dei ragazzi di Valverde che ormai hanno messo in cassaforte il campionato spagnolo, Conte permettendo.

Che sorpresa Alex Telles

Una ‘gita’ a Liverpool per la gara di ritorno negli ottavi di finale di Champions League dopo il 5-0 dell’andata subito in casa dal suo Porto contro gli spietati piccoletti dell’attacco dei ‘Reds’, ma la gioia di poter essere all’interno di questa speciale classifica tra diversi top player. Lui è Alex Telles, lo ricorderete sicuramente in Italia nella sua poco felice esperienza con l’Inter.Il terzino sinistro brasiliano pare essersi davvero rilanciato con la maglia dei ‘dragoni’ e anche il rendimento mostrato nella Liga NOS (il massimo campionato portoghese), attraverso i numeri, mette a nudo prestazioni molto buone da parte di questo ragazzo ad oggi fermo a 12 assist al quarto posto in questa top 5.

in foto: Per Alex Telles 9 assist da dicembre a febbraio, 3 in una sola partita (Transfermarkt)

Certo, è sicuramente facilitato dal gioco dei portoghesi che si impronta proprio sulle verticalizzazioni dagli esterni verso il centro con l’importanza dei terzini assolutamente primaria sempre pronti a salire lungo la fascia e a partecipare all’azione offensiva della squadra. In stagione, compresa anche la Champions League, gli assist totali sono 18, compresi 4 nelle coppe nazionali. In campionato ha messo a segno anche ben 9 assist in 2 mesi (3 in una sola partita)

Sané fa gongolare Guardiola

Un campioncino, uno dei calciatori più promettenti dell’era moderna che sta sorprendendo anche lo stesso Guardiola che mai si sarebbe aspettato di assistere all’esplosione di Leroy Sanè, che così come De Bruyne, con il tecnico catalano in panchina, è definitivamente esploso diventando imprescindibile per l’ex tecnico del Barcellona nell’11 titolare dei ‘Citizens’. Classe 1996, a soli 22 anni, occupa già una posizione importante, la quinta, nella classifica degli assist-men d’Europa.

Gongola Aguero, che tra i passaggi illuminanti del tedesco e De Bruyne, si trova sempre in condizione di realizzare gol a raffica. Ben 11 gli assist messi a segno da Sanè in Premier League e 4 nelle coppe nazionali inglesi. Incredibile la sua gara in cui abbiamo potuto ammirarlo in Italia contro il Napoli al ‘San Paolo’ in Champions League, competizione in cui il giovane Leroy, ha siglato 2 assist. Calciatore in grande crescita e assolutamente la sorpresa di questa stagione.