Secondo quanto rivelato da Football Leaks il rinnovo di Lionel Messi per il Barcellona ha battuto tutti i record: l'argentino ha firmato da poco un rinnovo di contratto fino al 2021 per 100 milioni di euro lordi all'anno. Numeri da capogiro.

Il numero 10 del Barcellona oltre a prendersi tutti i primati in campo è diventato anche il calciatore più pagato e sta dettando legge anche fuori dal rettangolo verde: sempre secondo le rivelazioni di Football Leaks per la prima volta un giocatore sarà pagato oltre 100 milioni di euro per una stagione.

Il portale francese Mediapart ha assicurato che Messi ha raddoppiato il suoi introiti con questo rinnovo, visto che la Pulce prenderà con 50 milioni netti, più del doppio di Cristiano Ronaldo, che è infelice del stipendio rispetto a Neymar e Messi. Il Barcellona, quindi, pagherà più di 400 milioni di euro per le prossime quattro stagioni alla sua stella. Sempre secondo Football Leaks, Neymar ha una rete di circa 37 milioni di euro.

Nel dettaglio, i 100 chili sono divisi in questo modo: ai 71 lordi all'anno, di cui il 15% sono diritti d'immagine, dovrà essere aggiunto un premio per il rinnovo (63,5) e un premio di fedeltà se non lascia il Barcellona prima della fine del suo contratto per un importo di 70 milioni. In totale, supera la barriera di 100, fino a 104 milioni. (71×4 = 284 + 63,5 + 70 = 417,5 milioni)

Altri bonus: gare e Champions League.

A queste cifre bisogna aggiungere alcune variabili che potrebbero aumentare lo stipendi annuo di Messi: se gioca il 60% delle partite guadagnerà 1.9 milioni di euro in più lordi e se vince la Champions League i milioni in più saranno 12. Un super contratto che sicuramente ha soddisfatto il calciatore ma che compromette seriamente il limite salariale del Barcellona.

Il Real voleva pagare la clausola di Messi nel 2013.

Il Real Madrid era disposto a pagare la clausola rescissoria di Lionel Messi nel giugno 2013 prima di acquistare Gareth Bale.Secondo il Der Spiegel ed El Mundo nel 2013 l’avvocato del giocatore argentino avrebbe segnalato l’interesse della Casa Blanca al padre di Messi ma dal club di Florentino Perez smentiscono ogni tipo di trattativa.