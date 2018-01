Il Real Madrid era disposto a pagare la clausola rescissoria di Lionel Messi nel giugno 2013 prima di acquistare Gareth Bale. La richiesta sarebbe arrivata all'avvocato del calciatore argentino del Barcellona che informò il padre, Jorge Messi, di un presunto interesse dei merengues che erano disposti a pagare i 250 milioni di euro.

A svelare questo clamoroso retroscena sono il Der Spiegel, membro della rete EIC a cui appartiene El Mundo che ha raccolto le informazioni.

Il Real voleva Messi nel 2013.

Secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco, Leo Messi aveva anche preso in considerato l'eventuale offerta del club blanco, che aveva intenzione di garantirgli 23 milioni netti all'anno a fino al 2021 e un milione al padre. Alle domande poste dall'EIC sull'argomento il Real Madrid ha commentato che "questa informazione non è conforme in alcun modo alla realtà ed è totalmente falsa".

La notizia include ulteriori dettagli come, ad esempio, un bizzarro piano per la firma del contratto: l'incontro per chiudere la trattativa si sarebbe dovuto svolgere all'interno di un jet privato alla presenza di Leo Messi; l'avvocato Iñigo Juárez; Florentino Pérez; l'allora direttore sportivo, Miguel Pardeza; e un avvocato del club di Madrid. Sempre secondo il Der Spiegel, Iñigo Juárez avrebbe detto a Jorge Messi che il Real Madrid avrebbe esercitato "pressioni su Rajoy" nel caso in cui il calciatore argentino fosse stato colpito da problemi con la fiscalità.

Messi-Barça: 100 milioni di euro all'anno.

Svelato il compenso previsto dal rinnovo di contratto recentemente firmato dalla Pulce con il club catalano. Le cifre rivelate da Football Leaks sono le seguenti: all'argentino andranno 71 milioni di euro lordi l'anno (compresi i diritti d'immagine), altri 63,5 milioni sono già alla firma del rinnovo e infine ci sarà a fine percorso un bonus fedeltà da incassare a giugno 2021 per un totale di 417,5 milioni di euro.