Adesso è ufficiale. Neymar finirà sotto i ferri dopo l'infortunio casalingo rimediato nel finale dell'ultimo match di Ligue 1 contro il Marsiglia. Ad annunciare il tutto ci ha pensato proprio il Paris Saint Germain con una nota divulgata sui propri canali: la stella della squadra transalpina sarà sottoposta ad intervento chirurgico in Brasile. Brutte notizie dunque per i Bleus, con O'Ney che potrebbe tornare in campo tra due mesi, in tempo per i Mondiali ma troppo tardi per dare un contributo decisivo alla stagione della formazione di Emery.

Infortunio Neymar, la stella del Psg dovrà operarsi in Brasile.

Non ci sono dunque più dubbi sulle condizioni di Neymar, infortunatosi contro il Marsiglia. Distorsione alla caviglia destra e frattura del quinto metatarso del piede per l'attaccante che dovrà dunque operarsi nel prossimo fine settimana. Questa la nota del Psg che ha annunciato che "al termine del protocollo inizialmente pianificato di tre giorni di cure, dopo un confronto tra il proprio staff medico e quello del Brasile, e in accordo con il giocatore" il fuoriclasse verdeoro sarà "sottoposto a intervento chirurgico nel fine settimana in Brasile dal dottor Rodrigo Lasmar accompagnato sul posto dal professor Saillaint (Psg)".

Quando tornerà in campo Neymar.

Non dovrebbero esserci dubbi sui tempi di recupero post-operazione per Neymar. Prima di rivedere in campo il brasiliano ci vorranno dunque due mesi. Una situazione che compromette dunque la prima stagione di O'Ney con il Psg: difficile che il campione possa dare un contributo nella fase finale dell'annata sportiva della società che ha speso 222 milioni per acquistarlo. Pesantissima la sua assenza già in occasione del ritorno degli ottavi di finale di Champions.

Neymar parteciperà ai Mondiali con il Brasile.

Non sembrano invece esserci dubbi sulla presenza di Neymar in Russia per i Mondiali. Il Brasile potrà fare affidamento sulla sua stella, a meno di complicazioni. Secondo le indiscrezioni della stampa francese, il calciatore avrebbe spinto per la soluzione chirurgica, in modo da essere certo del recupero proprio per la rassegna iridata. Una situazione poco gradita al Psg ma che ha dovuto prendere atto delle condizioni di Neymar, con l'intervento considerato indispensabile.