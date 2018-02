Il Paris Saint-Germain dovrà affrontare le stesse sorti che hanno dovuto subire in passato con il Barcellona: l'assenza di Neymar per il mese di marzo. Un mese ‘maledetto' per il brasiliano che per il quarto anno consecutivo si ferma proprio a ridosso della primavera. E' dal 2015 che puntualmente ciò avviene e se in passato c'erano state anche speculazioni su alcuni stop ‘sospetti', l'ultimo rimediato in Ligue1 contro il Marsiglia ha fugato qualsiasi gossip: lacrime, barella, distorsione alla caviglia e microfrattura al piede. Che richiederà anche un probabile intervento chirurgico.

L'ultimo infortunio, col Marsiglia.

Contro il Real Madrid, nel return match di Champions League al Parco dei Principi, Neynar non ci sarà e questo è il cruccio più grande dei parigini di Emery: non poter affrontare i campioni d'Europa al meglio delle proprie possibilità. Una assenza pesante e che – malgrado la gara d'andata quasi impalpabile – potrebbe risultare determinante ai fini della qualificazione visto che al Psg serve la classica impresa.

Il marzo ‘maledetto'

Ma che Neymar a marzo scenda poco o per niente in campo è oramai motivo di studio da parte degli esperti visto che questo problema si ripresenta puntualmente stagione dopo stagione. In passato si era anche sospettato che gli stop fossero ‘programmati' per festeggiare in tutta tranquillità il compleanno della amata sorella, in Brasile, il cui compleanno è l'11 marzo. Ma questa volta ci sono pochi dubbi sull'entità dell'infortunio.

Emery smentisce l'operazione.

Contro il Marsiglia il brasiliano si è fatto realmente male tanto che adesso non si esclude l'intervento chirurgico per accorciare i tempi di recupero. Un marzo maledetto che inguaia anche il Psg nella sfida europea contro il Real di Cr7. Emery ha provato a fare anche un po' di pretattica escludendo l'operazione e lasciando uno spiraglio per la convocazione anti Real, ma appare solo un pro forma di circostanza

Si vedrà con il passare delle ore come potrà evolvere la situazione prima di prendere la decisione definitiva e lo stesso giocatore verrà consultato prima della scelta finale.

Gli infortuni precedenti e i sospetti.

Nel 2015 Neymar a marzo non giocò in Liga contro il Rayo Vallecano, squalificato per somma di ammonizioni. L'anno successivo, ancora fuori dai giochi per lo stesso motivo: salta il match di Liga contro l'Eibar. Più misteriosa fu la sua assenza nel match del 12 marzo 2017 contro il Deportivo. Neymar era stato però qualche giorno prima tra i protagonisti dello storico 6-1 di Champions contro il Psg e qualche giorno dopo fu regolarmente in campo contro il Valencia.