C'è poco da sorridere in casa Psg all'indomani della rotonda vittoria sul Marsiglia che ha permesso alla formazione di Emery di ipotecare la Ligue. Attenzione focalizzata infatti sulle condizioni di Neymar infortunatosi seriamente alla caviglia proprio nel finale del match. Movimento innaturale dell'arto, dolore fortissimo, e uscita dal campo in barella in lacrime con le mani sul volto per il brasiliano per il quale si teme un lungo stop. In attesa del verdetto degli esami strumentali a far preoccupare ulteriormente è l'ultima foto postata da O'Ney su Instagram.

Infortunio per Neymar, la foto su Instagram che fa preoccupare i tifosi.

Quali sono le condizioni di Neymar e qual è l'entità del suo infortunio? Domande a cui daranno risposta gli esami strumentali attesi per le prossime ore. Nel frattempo le sensazioni non sono buone. Il giocatore infatti ha postato in una Instagram story sul suo profilo ufficiale la foto della caviglia infortunata, fasciata e con tanto di tutore a tenerla ben ferma. Il tutto accompagnato dalla scritta "per oggi è terminato". Caviglia immobilizzata per il giocatore dunque per permettergli di sentire meno dolore e riposarsi.

Infortunio alla caviglia per Neymar, le condizioni.

Le sensazioni non sono positive. Le immagini della torsione della caviglia destra sono davvero forti, e confermano che l'infortunio potrebbe essere grave per l'attaccante del Psg. Grande dolore per il giocatore per il quale si parla al momento di una distorsione, con la speranza che non siano interessati i legamenti che potrebbero allungare i tempi di recupero. Anche lo spauracchio di un lungo stop ha influito sulla disperazione della stella sudamericana, a pochi giorni dal big match contro il Real Madrid.

Neymar, caviglia ko. I tempi di recupero.

Dita incrociate dunque sia per il giocatore che per lo staff medico del Psg che spera in una distorsione curabile in poche settimane (ancor meglio se si trattasse solo di un infortunio leggero). Il 6 marzo c'è Psg-Real di Champions e i Bleus sperano ovviamente di poter fare affidamento sulla propria stella. Le sensazioni però al momento non sono positive, anche perché, il calciatore ha continuato a sentire dolore anche a distanza di ore dall'uscita dal campo.