Il Paris Saint Germain vince il match casalingo di Ligue1 contro l'Ol. Marsiglia per 3-0, una vittoria, l'ennesima che dimostra la forza importante della squadra di Emery sempre più prima solitaria in classifica. Ma mentre Mbappè e Cavani festeggiano con un gol a testa la serata al Parco dei Principi, c'è la nota stonata nel finale quando si infortuna – forse gravemente – Neymar.

Al 77′ il brasiliano si accascia a terra e chiede tra le lacrime l'intervento sanitario: si tratta di una forte distorsione alla caviglia destra. Il Psg trema, nelle prossime ore si conosceranno le reali condizioni e i tempi di recupero.

L'infortunio di Neymar.

Caviglia ko, fuori in barella.

Un brutto colpo per il Psg: Neymar in barella a fine gara, dolorante, con una caviglia destra che preoccupa tutti. Soprattutto in chiave Champions Leaguer perché se l'affare Ligue1 oramai è già archiviato con un vantaggio impressionante sulle avversarie, è l'Europa il vero pallino dei francesi. E affrontare il ritorno di Champions contro il Real Madrid recuperando il match del Bernabeu senza la stella brasiliana, complica tutto.

A rischio Champions.

Adesso bisognerà attendere il responso dei medici. L'impressione è che l'infortunio sia grave e che per Neymar i tempi di recupero siano superiori a quelli che separano il Psg dalla Champions League. Domani ci saranno immediati esami strumentali ma le speranze sono minime per rivederlo in campo contro Cr7.

La partita.

Vittoria che profuma di titolo.

In attesa che anche la matematica si arrenda ai fenomeni di Emery e che metta la Ligue 1 a Neymar e compagni, il Psg conquista un altro successo rotondo e importante, con un netto 3-0 al Marsiglia in uno degli incontri tradizionalmente tesi e agonisticamente validi del campionato francese. La squadra di Emery, priva dell'infortunato Verratti, passa in vantaggio con Mbappe' e al 27° va al raddoppio per la sfortunata autorete di Rolando.

Mbappè e Cavani show.

Nella ripresa, sempre al 10°, arriva anche il sigillo da parte di Edinson Cavani per il 3-0 finale che permette al Psg di portarsi a 71 punti. Adesso il club parigino è a +14 sul Monaco secondo, mentre l'Olympique di Garcia (ex allenatore della oRma) è ancora terzo a 55 punti ma più lontano.