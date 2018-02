Chi è il calciatore più veloce della Premier League? Non è più Jamie Vardy che, oltre a conquistare la copertina dei giornali grazie al miracolo Leicester con Ranieri, si prese anche lo scettro di ‘velocista' del campionato inglese e nemmeno Patrick Van Aanholt del Crystal Palace. E' Leroy Sane, ala sinistra tedesca di origine senegalese oggi al Manchester City, a salire in cima al podio degli sprinter che nella stagione attuale è riuscito a correre toccando i 35,48 km/h. I dati della Opta incoronano l'ex Schalke 04, 22 anni, che alla corte di Pep Guardiola è arrivato nell'estate del 2016 per la somma di 50 milioni di euro e adesso – nel giro di un anno – ne vale già il doppio: 75 milioni (secondo Transfermarkt) ma con una stima al rialzo considerata l'età del calciatore e soprattutto il contratto che lo vincola ai Citizens fino al 2021.

Chi sono gli altri sprinter d'Inghilterra? Alle spalle di Sane, in seconda posizione, troviamo Patrick Van Aanhiolt: olandese classe 1990 del Crystal Palace, in questa stagione ha raggiunto la velocità di 35,42 km/h; in terza posizione c'è una vecchia conoscenza della Serie A, Antonio Rüdiger. L'ex difensore della Roma può vantare un primato di 35,19 km/h.

La Top 10 dei calciatori più veloci della Premier.

1. Leroy Sane, Manchester City – 35,48 km/h

2. Patrick Van Aanholt, Crystal Palace – 35,42 km/h

3. Antonio Rüdiger, Chelsea – 35,19 km/h

4. Kyle Walker, Manchester City – 35,16 km/h

5. Oliver Burke, West Brom – 35,13 km/h

6. Kiko Femenia, Watford – 35,15 km/h

7. Laurent Koscielny, Arsenal – 35,11 km/h

8. Jamie Vardy, Leicester – 35,09 km/h

9. Kurt Zouma, Chelsea – 34,94 km/h

10. Sadio Mane, 34,84 km/h

Trend di rendimento. Nel suo palmares può vantare un terzo posto agli Europei del 2016 e la vittoria della Confederations Cup del 2017 ma con il tecnico catalano è arrivata la consacrazione: 34 presenze in stagione (tra campionato e coppe), 11 gol (di cui 7 in Premier) e un totale di 2352 minuti giocati scandiscono il rendimento dell'esterno d'attacco. E se parte in contropiede allora è meglio augurarsi che il controllo della palla non sia perfetto… altrimenti, con la velocità che si ritrova, in porta ci entra con tutto il pallone. Come lo fermi? Alla Bennett, il calciatore del Cardiff che quasi gli ha spezzato una gamba nella sfida di FA Cup