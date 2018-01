Il Manchester City dopo Gabriel Jesus perde un altro giocatore importante. Resterà fuori per tre mesi anche l’esterno Leroy Sané, messo k.o. da un intervento killer del calciatore del Cardiff Joe Bennett. Il giocatore tedesco ha subito serissimi danni ai legamenti della caviglia. Un altro problema nel reparto offensivo per Guardiola, che forse chiederà un ulteriore sforzo ai suoi dirigenti.

L’infortunio di Sané contro il Cardiff.

Nel corso del match di quarto turno di FA Cup con il Cardiff Leroy Sané è stato davvero sfortunato. Nell’ultimo minuto del primo tempo il centrocampista Bennett entra in modo davvero vergognoso sull’esterno di Guardiola, che urla mentre vola a terra. Il giocatore del club gallese viene ammonito, Sané esce dal campo e non vi rientra, al suo posto c’è Aguero. Si capisce subito che il problema è molto serio. Il Manchester City, nella giornata di lunedì, ha fatto sapere che il giocatore è costretto a fermarsi per danni ai legamenti della caviglia, lo stop non è stato quantificato, ma si temono almeno tre mesi fuori dai campi: “Gli esami hanno confermato i problemi alla caviglia per Sané, non sono ancora definiti i tempi di recupero”.

La grande stagione di Sané.

Pep Guardiola ha confermato che i tempi di recupero del tedesco sono indefinibili: “Sarà fuori da un minimo di due o tre settimane e tre mesi. Non lo sappiamo”, e soprattutto ha attaccato gli arbitri inglesi che ‘favoriscono’ un gioco duro e non tutelano i calciatori: “L’ho detto molto spesso, tutti gli arbitri dovrebbero proteggere i calciatori, non solo quelli del Manchester City, ma quelli di tutte le squadre”. Leroy Sané è, con Sterling, il calciatore del Manchester City che è cresciuto più di tutti con Guardiola. In questa stagione il ventiduenne ha disputato 33 partite, coppe comprese, ha realizzato 11 gol e ha regalato 14 assist vincenti ai compagni di squadra. Un bottino eccezionale.