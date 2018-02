Dopo aver festeggiato il record di Cristiano Ronaldo per le sue 300 reti in Liga, oggi è la volta di Lionel Messi che mette in fila l'ennesimo traguardo meraviglioso della sua carriera: il numero 10 del Barcellona grazie al passaggio per Luis Suarez durante Barcellona-Girona, è ufficialmente diventato il migliore assist-man nella storia della Liga. Quello che ha messo a referto sabato sera la Pulce è stato l'assist numero 148 che gli ha permesso di scavalcare l'ex Real Madrid Michel che finora deteneva il record assoluto del campionato spagnolo. Solo in questa stagione Messi ha già fornito 13 assist ai compagni di squadra che, se sommate alle 22 reti, chiudono un quadro a dir poco sensazionali.

Messi batte Raul e Aduritz: in gol contro 36 squadre.

Ieri sera al Nou Camp Lionel Messi ha messo a segno una doppietta contro il Girona e ha superato due leggende del calcio iberico come Raul Gonzalez Blanco e Aritz Aduriz nelle classifica dei calciatori he hanno segnato a più squadre: l'argentino con i due goal di ieri ha punito ben 36 squadre spagnole contro le 35 degli altri due attaccanti. Con le due reti al Girona la Pulce ha raggiunto quota 30 reti in stagione e sono esattamente 10 anni che ciò accade come se fosse una cosa normale. Numeri impressionanti, da capogiro.

Questo è l'elenco delle 36 squadre della Liga a cui il numero 10 del Barça ha segnato almeno un goal sono: Valencia, Sevilla, Osasuna, Athletic, Atlético, Real Madrid, Getafe, Deportivo, Espanyol, Rayo, Betis, Levante, Real Zaragoza, Almería, Málaga, Mallorca, Racing, Real Sociedad, Granada, Villarreal, Tenerife, Eibar, Elche, Sporting, Real Valladolid, Celta, Recreativo de Huelva, Nàstic, Numancia, Hércules, Córdoba, Leganés, Albacete, Alavés, Las Palmas e Girona.