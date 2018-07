Giorni di silenzio, di analisi, valutazione e riflessioni e poi la decisione: Joachim Löw resterà alla guida della Germania. Nonostante il clamoroso flop e l'eliminazione dai Mondiali di Russia già nella fase a gironi dei campioni in carica, la Federcalcio tedesca e il ct hanno deciso di proseguire insieme sulla strada che porta alla prossima grande manifestazione in programma, ovvero gli Europei del 2020.

Germania fuori dai Mondiali 2018, Joachim Löw resterà sulla panchina tedesca

Dopo la clamorosa sconfitta con la già eliminata Corea del Sud la Germania è stata clamorosamente eliminata nella fase a gironi dei Mondiali 2018. Un vero e proprio terremoto per la nazionale campione del mondo in carica, che ha spinto sia i vertici della Federcalcio che il commissario tecnico Joachim Löw a prendersi qualche giorno di tempo per cercare di metabolizzare quanto accaduto e valutare il da farsi per il futuro, decidendo così se interrompere o meno il rapporto lavorativo. In attesa dell'ufficialità a sciogliere i dubbi sul futuro di Joachim Löw ci ha pensato la stampa tedesca e in particolare Sport Bild: il ct campione del mondo nel 2014 resterà alla guida della Germania

Joachim Löw ct della Germania a Euro 2020. Ecco quanto guadagnerà

Dunque confermate le parole del presidente della Federazione che a caldo dopo il tracollo con la Corea della Germania aveva confermato la fiducia al tecnico dichiarando: "ora ha come obiettivo gli Europei del 2020". E dunque a Mondiali di Russi archiviati, Joachim Löw potrà tornare a lavorare con il gruppo tedesco che potrebbe andare incontro ad una vera e propria rivoluzione. D'altronde il contratto parla chiaro e lega il tecnico tedesco alla nazionale fino al 2022 con un ingaggio di 3.8 milioni di euro a stagione

Quale sarà la nuova Germania di Löw, molti senatori vero l'addio alla nazionale

Se dunque Löw è destinato a restare sulla panchina della Germania a lasciare potrebbero essere numerosi senatori del gruppo. Grandi dubbi infatti sul futuro di Khedira, Boateng e Ozil. Se il primo ha dichiarato di pensare ad un possibile addio, gli altri due potrebbero lasciare dopo la pioggia di critiche ricevute ai Mondiali 2018. Attenzione anche a Neuer e soprattutto a Kroos che nonostante i 28 anni potrebbe decidere di concentrarsi esclusivamente sulla sua avventura a livello di club.