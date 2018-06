Passano i giorni e l'amarezza per la clamorosa eliminazione dai Mondiali non diminuisce. I giocatori della Germania non trovano pace dopo il flop contro la Corea del Sud costato ai campioni in carica l'addio a Russia 2018. Un flop epocale che Sami Khedira, ovvero uno dei senatori del gruppo, non riesce proprio a metabolizzare. Il centrocampista della Juventus dopo lo sfogo del post-partita, è tornato a parlare davanti ai microfoni di quello che è stato un vero e proprio trauma.

Khedira e i problemi dopo l'eliminazione dai Mondiali della Germania

In una lunga intervista concessa alla Bild, Sami Khedira ha raccontato le difficoltà dei giorni successivi all'inaspettata eliminazione della Germania dai Mondiali. Il calciatore non riesce proprio a digerire quanto accaduto raccontandolo così: "E' un verdetto insopportabile. Ho provato a dormire, ma non ci sono riuscito, mi sono svegliato più e più volte. Provo molto dolore, non riesco a realizzare quel che è successo, non ci riesco nemmeno ora." E vedere le partite del Mondiale che entra nel vivo con gli ottavi di finale, primo step della fase ad eliminazione diretta, fa molto male per Khedira che si è scusato nuovamente con il popolo tedesco: "Il fatto che il torneo finirà fra due settimane e noi siamo già tornati a casa. Mi dispiace molto per tutti i nostri tifosi che ci hanno sostenuto alla grande, a loro voglio solo chiedere scusa".

Buona stagione con la Juve, flop ai Mondiali con la Germania: Khedira non trova pace

C'è consapevolezza di aver offerto prestazioni molto deludenti a Russia 2018, con Khedira che non riesce a capire quello che è andato storto a livello individuale soprattutto dopo una buona stagione con la maglia della Juve. L'ex Stoccarda e Real accetta le critiche, assolutamente meritate: "Nessun giocatore ha raggiunto il top di rendimento, non voglio dare colpe alle squadra. Mi concentro su di me e non riesco a capire cosa sia successo, un mese fa era tutto perfetto, ho giocato la stagione migliore della mia carriera con la Juventus, ho segnato nove reti e ho disputati grandi partite in Champions League, poi ai Mondiali ho fatto queste due partite… Non mi è mai successo e devo capire il perché, devo interrogarmi ed è giusto che io e i miei compagni siamo stati criticati così duramente".

Löw e Khedira, possibile addio alla Germania dopo il flop ai Mondiali

E ora cosa succederà? Gli addetti ai lavori parlano di un possibile addio sia da parte del ct, che dei senatori del gruppo Khedira compreso. Il centrocampista rimanda la decisione: "Il futuro? Capisco che ora, dopo un torneo così, arrivino queste domande, ma non voglio rispondere in preda alle emozioni. Devo capire cosa è andato storto e poi parlerò con Löw. Se resta? Per me dovrebbe restare, ma deve decidere lui. Non siamo stati arroganti, non eravamo sereni e quando si va sotto pressione le cose non migliorano".