La clamorosa eliminazione agli ottavi di Champions per mano del Siviglia, potrebbe avere numerose ripercussioni sul futuro dello United. La squadra seconda in Premier League a meno 16 dai cugini del City, potrà lottare nella seconda parte di stagione solo per la FA Cup. E poi? Tutto lascia presagire una vera e propria rivoluzione di calciomercato, che potrebbe coinvolgere tutti i reparti della squadra di Mourinho. Quest'ultimo infatti dovrebbe rimanere saldamente al suo posto, nonostante le polemiche dei tifosi per i risultati deludenti e le richieste di un esonero.

United, fiducia a Mourinho e rivoluzione di calciomercato

Critiche feroci per lo Special One che sotto la sua gestione ha ottenuto risultati al di sotto delle aspettative. Dopo la vittoria di 3 trofei (Community Shield, Coppa di Lega, e Europa League) nella scorsa annata, in quella in corso ci si aspettava un salto di qualità anche alla luce dei 165 milioni di euro spesi sul mercato (fiori all’occhiello i colpi Lukaku, Matic e Lindelof rispettivamente per 84.70, 44.70 e 35 milioni, con Sanchez arrivato in cambio di Mkhitaryan), dopo i 185 della sessione estiva precedente. E invece è andata anche peggio, con una regressione dal punto di vista del gioco, e numerosi calciatori protagonisti di un rendimento deludente, primo tra tutti Pogba. Proprio il francese potrebbe essere tra i protagonisti di una vera e propria rivoluzione di calciomercato

Pogba nella lista delle cessioni dello United. La Juve ci pensa

Secondo i media inglesi, il futuro di Paul Pogba è segnato. Se Mourinho dovesse essere confermato, ecco allora che il francese potrebbe essere sacrificato. Il "polpo" sembra un lontano parente del calciatore arrivato all'Old Trafford per più di 100 milioni. Poca libertà in campo, e una collocazione tattica non gradita per il ragazzo che a fine stagione potrebbe salutare nuovamente i Red Devils. Su di lui, c'è anche la Juventus, oltre a Real e Chelsea. I bianconeri potrebbero sfruttare una speciale clausola che permetterebbe loro di ricomprare Pogba per 60 milioni.

Darmian e Martial, altri obiettivi di calciomercato bianconeri

Attenzione però perché la società bianconera ha nel mirino anche altri due calciatori che potrebbero essere coinvolti nel calciomercato in uscita dello United. Il primo è Matteo Darmian, per il quale l'accordo con la Juve sembra cosa praticamente fatta: affare da 12 milioni per un esterno che potrebbe tornare molto utile a Massimiliano Allegri. Occhi puntati in corso Galileo Ferraris anche su Anthony Martial, altro talento di troppo all'Old Trafford. Acquistato per 80 milioni, potrebbe lasciare l'Inghilterra per una cifra inferiore ai 60 milioni. La Juventus ci pensa.

Centrocampo nuovo per il Manchester United

Oltre a Pogba, e con Carrick pronto a lasciare il calcio per entrare nello staff tecnico di Mourinho, il reparto mediano del Manchester United potrebbe andare incontro ad un restyling totale. Sul piede di partenza anche Herrera e Fellaini, che hanno molte pretendenti in Inghilterra, ma anche in Turchia. Ecco spiegato il motivo del forte interesse dei "Diavoli rossi" per due stelle della Serie A come Jorginho e Milinkovic-Savic.

Quante cessioni in difesa. Anche De Gea potrebbe partire, destinazione Real

Per quanto riguarda invece la difesa, oltre alle possibili cessioni di Blind, Jones e Shaw (pagato 40 milioni di euro, e mai esploso del tutto anche a causa di qualche infortunio di troppo), c'è grande curiosità intorno al futuro di De Gea. Non è un mistero la volontà del Real Madrid di piazzare un nuovo assalto per l'estremo difensore della nazionale spagnola, investendo una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Lo United che ha proposto al ragazzo un rinnovo da 16 milioni di euro a stagione, potrebbe anche allentare la presa e lasciar partire De Gea, incassando una somma comunque importante.

Ibrahimovic e la presunta rottura con Mourinho. Addio allo United vicino

Nella lista dei partenti anche Zlatan Ibrahimovic. Il contratto con lo svedese scadrà a fine stagione e non c'è la minima possibilità di un rinnovo contrattuale. Poche presenze in stagione, dopo l'infortunio della scorsa annata per un calciatore che è finito nel dimenticatoio per una serie di nuovi presunti guai fisici. In realtà, come rivelato dal suo ex compagno Mutu in un'intervista a Telekomsport.ro alla base dell'assenza del campione svedese ci sarebbero le liti con Mou per un rapporto che si sarebbe "deteriorato". Ecco allora che l'addio sarà inevitabile.