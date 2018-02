Ha 28 anni ed è nel pieno della maturità calcistica. E' reduce da un'esperienza all'estero, in un grande club della Premier. E' nel giro della Nazionale italiana. In Italia ha indossato la maglia del Torino. Ruolo? Terzino destro che sa vestire anche i panni del difensore universale capace di essere impiegato nel pacchetto centrale come sulla corsia mancina. L'identikit del giocatore conduce a Matteo Darmian: al Manchester United è giunto nel 2015 ma nella prossima estate i tempi sembrano maturi per tornare in Serie A.

Lui ha già detto sì alla Juventus. Allegri che lo considera un calciatore poliedrico, perfetto per la capacità di adattarsi anche in un reparto arretrato schierato a 3. A Torino è stato scelto per la sua grande versatilità e per assicurare la successione a Lichtsteiner che chiuderà la propria esperienza in bianconero a fine campionato. Inter, Roma e Napoli s'erano messi sulle tracce dell'ex granata la ma ‘vecchia signora' un passo davanti a tutti, a fare la differenza è volontà del giocatore.

in foto: La scheda di Darmian (fonte Transfermarkt)

Spina dorsale. Un rinforzo italiano per un reparto che storicamente ha costituito la spina dorsale della Nazionale e può contare su Spinazzola (arriverà a fine stagione dall'Atalanta), De Sciglio, Chiellini, Barzagli, Caldara (pure lui con la valigia pronta per lasciare Bergamo) e Rugani oltre ai progressi in termini di rendimento da parte di Benatia e (forse) ancora Alex Sandro.

Good bye Manchester. Il contratto di Darmian è in scadenza nel 2019 e per la prima volta lo United ha aperto alla trattativa per la cessione. La Juventus ha già il sì del calciatore (sul tavolo c'è un accordo quinquennale da circa 2/2,5 milioni a stagione) ma per avere anche quello dei Red Devils serviranno 10/12 milioni di euro. Da qui fino a giugno ci sarà tempo per limare rispettive pretese e raggiungere l'intesa definitiva. Quanto alle statistiche, dicono che Darmian è finito dietro le quinte: 12 presenze stagionali tra tutte le competizioni (4 in Premier League e 3 in Champions League) per soli 847 minuti in campo. Troppo poco.