40Il Real Madrid non ha mai smesso di pensare a David De Gea. Nemmeno dopo il clamoroso flop della trattativa con lo United del 2015 quando sembrava davvero fatta per il portiere spagnolo, i dirigenti merengues sono riusciti ad abbandonare il sogno di ingaggiare il numero 1 delle Furie rosse, facendone l'erede di Casillas. Ecco allora che dalla capitale spagnola è partita una nuova offensiva per il classe 1990 che nel frattempo sembra continuare a migliorare stagione dopo stagione. Tra il dire e il fare però c'è di mezzo lo United pronto a mettere sul piatto un rinnovo contrattuale eccezionale per blindare De Gea.

De Gea-Real Madrid, perché l'affare fatto sfumò in extremis nel 2015.

Il trasferimento di De Gea al Real Madrid era praticamente cosa fatta nel 2015. Dopo un tira e molla durato per tutta la sessione di calciomercato estivo, con tanto di esclusione dai titolari del portiere allo United, i due club avevano trovato l'accordo sulla base di 30 milioni di sterline, ovvero circa 34 milioni di euro. Alla fine però tutto si concluse con una sorprendente fumata bianca. Il motivo? Il ritardo nell'arrivo a destinazione dei documenti del trasferimento dell'operazione che avrebbe portato come contropartita Navas in Inghilterra.

Il contratto di De Gea allo United e l'eccezionale crescita del portiere.

Una mazzata non solo per il Real Madrid, ma anche per De Gea che sarebbe tornato con grande gioia in patria dopo l'esperienza all'Atletico Madrid. Dopo il mancato trasferimento, ecco allora il rinnovo contrattuale per 4 stagioni con lo United con opzione per il 2019/2020. Un'esperienza che ha ulteriormente temprato il carattere dell'estremo difensore che ha conquistato il terzo titolo di Player of the Year dei Red Devils consecutivo, confermandosi uno dei migliori portieri del panorama calcistico internazionale. Le doti tecniche del ragazzo non sono mai state in discussione, al contrario invece della sua tenuta mentale, diventata con il passare degli anni sempre più solida dopo le difficoltà dell'avvio.

Perché il Real Madrid vuole De Gea a tutti i costi.

Adesso però per il Real è tempo di tornare a provarci per De Gea. Con Navas tra i pali le merengues hanno vinto due Champions consecutive. Prestazioni positive per il costaricense, spesso e volentieri snobbato da critica e addetti ai lavori nonostante la stima indiscussa di mister Zidane. Negli ultimi mesi il Real sembrava poi aver messo le mani sul giovane talento dell'Athletic Kepa, per una trattativa conclusasi senza nulla di fatto soprattutto alla luce delle richieste esose dei baschi. Ecco allora il ritorno su De Gea, e la voglia di spendere qualsiasi cifra.

in foto: Scheda tecnica di De Gea (sofascore.com)

Il portiere spagnolo è al momento uno dei primi al mondo e lo ha confermato nella gara di Champions contro il Siviglia, ma dietro la sua operazione c'è anche un tornaconto commerciale. Magliette, sponsorizzazioni e iniziative legate al nuovo colpo di calciomercato potrebbero risarcire il Real dell'investimento per il portiere che potrebbe aggirarsi su una cifra superiore ai 50 milioni di euro.

L'offerta dello United a De Gea per dire no al Real Madrid.

Il Manchester United, come evidenziato da Goal.com, non ha alcuna intenzione di privarsi del suo numero 1. Quasi impossibile fare a meno di un giocatore che nelle ultime stagioni si è rivelato decisivo per la squadra, mettendosi in mostra con una serie di interventi importanti che gli hanno permesso di incassare premi individuali a ripetizione. Ecco allora che sul piatto c'è un ritocco del contratto, che sarebbe ovviamente prolungato, assai importante. Offerta da 275mila sterline a settimana (attualmente ne percepisce 200mila), ovvero 310mila euro che gli permetterebbe di incassare 16 milioni di euro all'anno diventando così il terzo calciatore più pagato della Premier, dopo i compagni Sanchez e Pogba. Difficile dire di no a queste cifre per un giocatore che potrebbe mettere da parte, la nostalgia di casa