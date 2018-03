Alla soglia dei 37 anni lascerà il calcio Michael Carrick. La notizia era nell’aria da tempo. Il capitano dei Red Devils aveva già parlato del suo futuro e aveva lasciato intendere che al termine della stagione probabilmente si sarebbe ritirato. Ma adesso c’è l’ufficialità, e alla vigilia del match di Champions con il Siviglia il centrocampista ha svelato di aver avuto dei problemi al cuore, riscontrati poche settimane fa.

Carrick annuncia il ritiro

“Se il tuo corpo ti dice che è ora di smettere con il calcio bisogna accettarlo”. Con queste parole il senatore dello United in conferenza stampa ha confermato le voci sul suo ritiro e ha fatto capire che purtroppo ha avuto seri problemi in questi ultimi mesi. Carrick ha infatti detto di aver avuto un problema al cuore: “Me ne sono accorto nella gara con il Burton e si è ripetuto in allenamento. Ci sono state volte in cui mi chiedevo se valesse ancora la pena di giocatore, ma fortunatamente l’ho superato”.

Mourinho vuole Carrick nel suo staff

Il peggio è alle spalle, le cure hanno messo alle spalle di Carrick l’aritmia cardiaca. Il giocatore adesso spera di chiudere la carriera giocando il maggior numero di partite nel finale di stagione: “Ho solo bisogno di tenermi in forma e sono pronto. Voglio solo essere ricordato come qualcuno che ha cercato di fare le cose in modo giusto”. Il suo futuro sarà comunque ancora con il Manchester United, Mourinho gli ha promesso un posto nello staff: “Quando si ritirerà mi aspetto che Carrick si unisca allo staff del Manchester United, il club ne sarebbe molo felice”.

18 trofei vinti con lo United

Nel 2006, dopo aver giocato con West Ham e Tottenham, Carrick passa al Manchester United, rapidamente diventa un giocatore fondamentale per Sir Alex Ferguson che lo affina e da classico mediano lo fa diventare un regista con il vizio del gol. Solo quattro partite in questa stagione, ma più di quattrocentosessanta con il Manchester United, con cui ha vinto la bellezza di diciotto trofei (cinque Premier e la Champions nel 2008)