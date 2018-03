"Domani è un altro giorno", ha citato la celebre battuta di Rossella O'Hara in "Via col vento" José Mourinho al termine della maledetta partita del suo United contro il Siviglia. Il risveglio dopo l'eliminazione dalla Champions per mano degli andalusi guidati da Montella però è stato ancor più amaro per il portoghese, finito nel mirino della stampa inglese e soprattutto dei tifosi dei Red Devils, scatenati sui social e arrivati addirittura a chiedere l'esonero di quello che ormai viene considerato un lontano ricordo dello Special One.

Mourinho, il perché delle critiche feroci dopo l'eliminazione della Champions

E' grande la delusione oltremanica dopo il flop in Champions di Mourinho. Oltre al risultato ovviamente amaro, preoccupante la prestazione dello United e le scelte del portoghese, capace di inserire dal 1′ Fellaini lasciando in panchina Pogba. Il francese è un lontanissimo parente di quello visto alla Juve e sembra essersi perso nei meandri del tatticismo mourinhiano. Con l'uscita dall'Europa, i Red Devils restano in corsa solo per la FA Cup, e per il secondo posto distanti 16 punti dai cugini del City. Un risultato assai negativo, considerando le spese del club per assecondare le richieste del manager: 164 milioni investiti quest'anno, 185 nella scorsa annata.

La stampa inglese attacca Mourinho

Come da previsioni, i tabloid inglesi non hanno usato mezzi termini per definire la debacle tecnico-tattica dello United di Mourinho contro il Siviglia in Champions. Quella che per il The Sun è stata "una brutale lezione tattica a un imbarazzante Manchester United", è stata definita come una prova di una squadra "balbettante ed incoerente di fronte ad un avversario modesto" da parte del Telegraph. Dito puntato anche contro le scelte del portoghese, con l'opinionista Scholes che ha bocciato l'acquisto di Sanchez voluto fortemente a gennaio proprio dall'ex manager di Inter e Real Madrid. E a proposito di ex, anche Rio Ferdinand ha criticato Mou, per non essere riuscito a trovare l'amalgama di un gruppo composto da "tanti estranei".

I tifosi chiedono l'esonero di Mourinho allo United

E i tifosi del Manchester United si sono riversati sul web e sui social per commentare i risultati deludenti di Mou, culminati nell'eliminazione in Champions. Su Twitter in tantissimi hanno richiesto al club dell'Old Trafford di esonerare il portoghese, per un rendimento assai al di sotto delle aspettative. Non sono state nemmeno gradite le dichiarazioni post-partita del manager che ha deviato l'attenzione dichiarando provocatoriamente: "Quando si vince lo si fa insieme, quando si perde è colpa dell’allenatore. E’ così ovunque, quindi avrò commesso degli errori. Mi sono seduto qui due volte in precedenza, con il Porto e il Real Madrid (in entrambi i casi United eliminato, ndr). Non c'è niente di nuovo per questo club".