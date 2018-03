Il suo gol non ha permesso al Manchester United di evitare la clamorosa eliminazione dalla Champions League. I Red Devils sotto di due gol in casa contro il Siviglia di Montella, hanno trovato la rete della speranza con Lukaku. Troppo tardi per cercare di ribaltare un risultato che incide in maniera pesante sul bilancio della stagione. Ne sa qualcosa proprio il bomber belga che nell'immediato post partita si è espresso in maniera polemica, facendo poi parzialmente marcia indietro sul suo profilo Instagram.

Lukaku, che attacco ai compagni dopo United-Siviglia

Subito dopo il fischio finale di United-Siviglia 1-2, Lukaku ha concesso un'intervista ai microfoni di BT Sport. Il bomber acquistato nella scorsa estate da Mourinho per una cifra superiore agli 80 milioni, ha riservato una stoccata ad alcuni dei suoi compagni, puntando il dito contro il loro atteggiamento: "C’era qualcosa di sbagliato in alcuni giocatori, qualcuno si nascondeva. Abbiamo iniziato bene la partita ma poi abbiamo lasciato che prendessero il comando e non siamo riusciti a segnare".

Alcuni giocatori dei Red Devils senza personalità per il belga

Parole dal sapore dell'attacco quelle di Lukaku, verso alcuni dei suoi compagni. La loro colpa, quella di aver peccato di personalità in un match decisivo come quello contro il Siviglia. Difficile stabilire a chi fossero dirette le parole dell'ex di Chelsea e Everton, su cui poi Lukaku è tornato a mezzo social, modificando parzialmente il tiro.

Il dietrofront di Lukaku su Instagram

Subito accortosi della durezza del suo intervento, Lukaku ha voluto chiarirne il senso sul suo profilo Instagram. Il centravanti autore di 24 gol in 43 uscite con la maglia dello United, ha chiarito di non aver mosso alcuna critica ai compagni di squadra, considerando il loro comportamento normale: "Non criticherò mai i miei compagni di squadra! Nascondere la tua faccia quando sei agitato nello spogliatoio è normale! Un'altra grande sfida è alle porte e bisogna prepararsi per questo! 200 gol nella mia giovane carriera sono un bel risultato, ma è arrivato il momento di aggiungere trofei e lavorare ancora di più".