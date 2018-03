Non sarà Neymar, pagato 222 milioni di euro, o Coutinho, per il quale il Barcellona è arrivato a 130 milioni. Ma Paul Pofba è stato comunque il più importante acquisto del Manchester United con la spesa da 100 milioni di euro versati alla Juventus per riavere tra le proprie fila il campione che i diavoli rossi si fecero fuggire quando era giovanissimo. Eppure, tra il francese e il Manchester non è mai scoccata la scintilla in un rapporto in cui c'è sempre stato un velo di incomprensione.

Le frizioni con Mou

E con José Mourinho in panchina tutto è peggiorato nel corso del tempo con lo Special One che ha trovato altri equilibri, lontano dalla titolarità del francese a centrocampo, creando uno strappo che oramai sembra insanabile. Perché se è vero che con Mou non è sempre facile andare d'accordo è pur vero che all'allenatore che fa vincere la squadra non si può dire nulla.

L'aut aut a Pogba

Si vince anche senza di lui

Così è capitato che nel caso aperto Mou-Pogba il club si sia schierato dalla parte dell'allenatore, soprattutto all'indomani della vittoria interna e prestigiosa contro il Liverpool, ricacciando i reds indietro in classifica e blindando la seconda posizione in campionato. Una vittoria che ha riportato il sereno in casa United nella settimana che vedrà i diavoli rossi sfidare il Siviglia.

O con Mou o fuori

Adesso la frattura non sembra potersi ricomporre: il club ha intimato al giocatore di decidere cosa voler fare del proprio destino professionale. La società appoggia Mourinho e ogni sua decisione e quindi a questo si dovrebbe adattare anche il giocatore, pena l'esclusione e la futura cessione. Un boomerang per un acquisto oneroso che non ha mai realmente contribuito a vincere alcunchè.

Il futuro sul mercato

Real o Chelsea

Tornato allo United nell’estate 2016 dopo quattro stagioni da protagonista alla Juventus, Pogba non ha mai giustificato la spesa-record e potrebbe quindi essere rimesso sul mercato. Le pretendenti non mancano: l’ipotesi Real Madrid o quella legata a clamoroso ritorno alla Juventus, sono reali. Poi più indietro c'è il Chelsea, sempre che resti Antonio Conte a Londra.

La clausola Juventus

Per quanto riguarda i bianconeri c'è in gioco una clausola sul contratto di cessione. A suo tempo la Juve si cautelò con una nota scritta per cui potrebbe riavere il giocatore per “soli” 60 milioni.