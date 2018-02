Un centrocampo nuovo di zecca. E' quello che sogna José Mourinho in vista della prossima stagione, quando lo United dovrà necessariamente fare un ulteriore step per avvicinarsi ai cugini del Manchester City e lottare per la Premier, e la Champions. L'occasione per un restyling potrebbe essere offerta da situazioni improntate al più classico dei "fare di necessita virtù": il ritiro di Carrick, la cessione di Fellaini e soprattutto quella clamorosa di Pogba, dopo la rottura con Mou. Come sostituirli? Idee chiare per i Red Devils, pronti a pescare in Italia e dare l'assalto a Jorginho e soprattutto a Milinkovic-Savic.

United, rivoluzione di calciomercato a centrocampo.

Ancora pochi mesi e poi sarà rivoluzione a centrocampo per il Manchester United sul calciomercato. Mourinho perderà in primis Carrick che ha già annunciato il suo ritiro, con la possibilità di restare nello staff del manager portoghese. Quasi certo l'addio di Fellaini che anche nelle ultime sessioni di trattative è stato ad un passo dalla cessione, con United che lo ha utilizzato solo in chiave turnover. E poi c'è il caso Pogba, scoppiato all'improvviso. I rapporti tra il manager portoghese e il francese sono ai minimi storici e la possibilità di una cessione viene seriamente presa in considerazione, ovviamente sulla base di cifre molto vicine ai 100 milioni (ovvero quanto speso per strapparlo alla Juve).

Milinkovic-Savic, nuovo Pogba per lo United.

Stagione della consacrazione per Milinkovic-Savic, protagonista assoluto con la Lazio. Curiosamente il serbo è stato considerato il "nuovo Pogba", alla luce delle sue qualità tecniche, della sua capacità di fare reparto da solo e di vedere la porta, con doti balistiche eccezionali. E chissà che il suo futuro non sia proprio al posto del francese, allo United. Secondo quanto rivelato dal Mirror, emissari dello United si sono recati a Roma giovedì per vedere dal vivo il serbo in azione nel match di Europa League contro la Steaua Bucarest, nonostante la panchina.

Quanto costa Milinkovic-Savic.

Il valore del cartellino di Milinkovic-Savic è di circa 100 milioni. Lo sa bene la Juventus che a più riprese ha bussato alla porta della Lazio per il centrocampista. Una cifra che non spaventerebbe lo United, uno dei club più ricchi d'Europa e che potrebbe sfruttare gli eventuali liquidi provenienti da una cessione clamorosa di Pogba. Attenzione però anche al Real Madrid e alla Juve, che potrebbe decidere di piazzare un altro colpo alla Higuain per puntellare il suo centrocampo.

Al Manchester United piace sul mercato anche Jorginho.

Non c'è solo Milinkovic però nel mirino di mercato dello United che ha puntato un altro giocatore della Serie A. Si tratta del classe 1991 del Napoli Jorginho. Il mediano di Sarri, è reduce da un'ottima stagione e potrebbe essere tentato dalla prospettiva di un'esperienza in Premier. Molto dipenderà da quanto accadrà in casa partenopea a fine campionato: gli azzurri sono interessati a Torreira e in caso di arrivo del mediano dalla Samp, Jorginho potrebbe decidere di cambiare aria.

Le cifre dell'eventuale operazione Jorginho tra United e Napoli.

E' stato l'agente dell'italo-brasiliano ad aprire a questa prospettiva recentemente, e rimandando ogni discorso a fine stagione. Il Napoli potrebbe dalla cessione di Jorginho incassare una cifra superiore ai 30 milioni: un sacrificio che farebbe comodo alle casse azzurre, anche in ottica reinvestimenti.