La corsa Scudetto è appena entrata nel vivo e il Napoli vuol giocarsi fino in fondo le sua chance, anche a costo di lasciar per strada la qualificazione al prossimo turno di Europa League. Dalle parti di Castel Volturno, mentre i giocatori di Maurizio Sarri sono concentrati sul cammino in campionato, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli lavora per assicurare al club partenopeo un futuro sempre più solido.

Nonostante un mercato invernale al di sotto delle attese, la dirigenza ha già nel mirino alcuni giocatori per la prossima stagione. Uno di questi è Lucas Torreira, gioiello uruguaiano del centrocampo della Sampdoria e una delle novità più interessanti della Serie A. Prima di affondare il colpo per il classe '96, il Napoli dovrà però affrontare il discorso legato al rinnovo di Jorginho: tutt'altro che scontato, soprattutto se arriverà a Fuorigrotta il centrocampista blucerchiato.

L'agente di Jorginho apre ad un clamoroso addio.

A parlare del futuro dell'italo-brasiliano, è stato il procuratore del mediano di Sarri: "Jorginho ormai è a Napoli da 4 anni e si sente napoletano a tutti gli effetti, del rinnovo se ne riparlerà a fine campionato – ha spiegato Joao Santos, in un'intervista concessa a Radio Crc – Ha un contratto lungo e vuole rimanere qui ma, certo, se dovesse arrivare uno come Torreira, che richiede un investimento importante, Jorginho potrebbe anche essere sacrificato dal Napoli essendo un classe '91, a differenza di Diawara che è un '97".

Parole che hanno messo in agitazione la tifoseria e che dovrebbero dare ulteriore slancio alla trattativa. Seguito da diversi club europei, Jorginho ha il contratto in scadenza nel giugno del 2020 e preme per trovare un accordo per un prolungamento entro quest'anno. La palla ora passa ad Aurelio De Laurentiis che, oltre ai rinnovi del tecnico e di alcuni giocatori della rosa azzurra (Allan, tra questi), dovrà sedersi ad un tavolo anche con Jorginho ed il suo agente.