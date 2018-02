Jorginho potrebbe partire la prossima estate? Chi può dirlo. Il Napoli, chiuso questo mercato non proprio in maniera brillante, adesso lavorerà sui rinnovi e sui contratti dei calciatori di proprietà e per questo motivo l'agente dell'italo-brasiliano, Joao Santos, è sbarcato ieri nel capoluogo campano e si fermerà per qualche giorno per discutere con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Dopo i rinnovi fatti negli scorsi mesi ad altri giocatori si lavorerà per capire come si potrà operare con Jorginho a poco più di due anni dalla scadenza del suo di contratto (giugno 2020). Il regista del club azzurro è molto richiesto e non è detto che resti sotto il Vesuvio se l'offerta della società partenopea non dovesse essere all'altezza delle richieste.

Il Manchester City su Jorginho.

Alcune big inglesi, su tutte il Manchester City, sono sulle tracce del centrocampista classe ’91 e non è escluso che l'affare possa restare solo un'idea. I Citizens si sono informati in maniera piuttosto concreta perché Pep Guardiola considera Jorginho un giocatore adatto al suo gioco e dopo la doppia sfida nel girone di Champions League contro il Napoli sembra averlo convinto definitivamente. Anche il Manchester United pare avesse intenzione di portare il mediano italo-brasiliano oltre il canale della Manica ma l'agente aveva cercato di buttare acqua sul fuoco affermando: "Felicissimo a Napoli".

Jorginho, una plusvalenza importante per il Napoli?

Se De Laurentiis dovesse decidere di privarsi di Jorginho potrebbe fare una plusvalenza importante perché quando è stato preso dal Verona nel gennaio del 2014 il regista italo-brasiliano venne pagato quasi 10 milioni di euro ma ora potrebbe valere quattro volte tanto. I prezzi delle ultime sessioni di mercato porterebbero ad alzare l’asticella nelle richieste e portare denaro fresco nelle casse azzurre. Possibile una cessione dopo il Mondiale? Staremo a vedere.

Torreira il nuovo padrone della mediana. Idea Arthur.

Nonostante le rassicurazioni di Joao Santos, Giuntoli si sta guardando intorno in caso di possibili partenze estive e già da qualche mese Aurelio De Laurentiis ha messo gli occhi su Lucas Torreira della Sampdoria che ha una clausola rescissoria di 25 milioni di euro. In caso di pagamento bisognerebbe mettersi d’accordo con il ragazzo che, però, è al centro di diverse discussioni tra Atletico Madrid, Juventus e Inter.

in foto: La scheda di Lucas Torreira. (transfermarkt.it)

Un altro nome che interessa al direttore sportivo azzurro è quello di Arthur del Gremio: sulle tracce di questo ragazzo, protagonista della cavalcata della sua squadra in Copa Libertadores, ci sarebbero anche l’Inter, il Barcellona e diversi grandi club europei ma la squadra brasiliana chiede 50 milioni di euro per il suo gioiello.