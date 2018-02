L’agente di Jorginho, Joao Santos, è stato visto a Napoli e i rumors di mercato sono aumentati in modo rapidissimo. L’italo-brasiliano è un giocatore che ha tanti estimatori in giro per l’Europa. Non è un mistero che il Manchester United lo stia seguendo, Mourinho lo vorrebbe come uomo d’ordine per il prossimo campionato. Inoltre c’è chi dice che se Sarri andrà via porterà con sé anche Jorginho, anche osservatori di City e Chelsea stanno facendo seguire il giocatore. Ma il suo procuratore smentisce ogni trattativa e dice a chiare lettere che Jorginho non lascerà Napoli.

Tante squadre importanti hanno chiesto informazioni di Jorginho

Nell’intervista rilasciata a ‘Radio Crc’ il procuratore dell’ex Verona ha parlato della lotta al titolo tra Napoli e Juventus e si è detto certo che anche Di Biagio convocherà Jorginho in nazionale. Ma ha anche dichiarato che le grandi prestazioni di Jorginho hanno potato tante squadre a informarsi sul contratto del numero 8 di Sarri

Sabato sera sarò al San Paolo: sarà una partita molto importante per gli azzurri. In più speriamo che la Fiorentina domani possa frenare la Juventus. Jorginho sta bene ed è ampiamente a disposizione del Napoli, primo in classifica in Serie A. Jorginho è nel giro della Nazionale azzurra e secondo me giocherà anche le prossime amichevoli. Per questi motivi è normale che le squadre importanti si informino sulla posizione contrattuale di Jorginho.

Nessun incontro per il rinnovo

Anche Joao Santos ha esaltato tutto l’ambiente. Lo spogliatoio è uno dei punti di forza della squadra di Sarri e tutta la squadra è concentrata sul grande obiettivo stagionale. L’agente di Jorginho dice chiaramente che non c’è in programma nessun incontro per il rinnovo del contratto