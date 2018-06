La Serbia fa bottino pieno, la Germania perde all'esordio contro il Messico, attesa per il Brasile. Il Costa Rica comincia meglio, si prende la scena nel primo tempo ma non riesce a sbloccare il risultato (qui top e flop del match). La squadra centroamericana va vicina al gol con Urenas, ma Stojkovic respinge in uscita; quindi il bolognese Gonzalez non riesce a sfruttare un'occasione concessa in area da Milenkovic. La Serbia, invece, si fa vedere con Milinkovic-Savic: la sua acrobatica rovesciata quasi dal limite dell'area viene fermata da un fuorigioco inesistente. Nel secondo tempo, quindi, la musica cambia. Il centrocampista laziale mette Mitrovic davanti a Keylor Navas per due volte, ma l'attaccante del Fulham nella prima si fa respingere troppo agevolmente, nella seconda si addormenta e si fa rimontare dalla difesa costaricense. In mezzo lo splendido gol su punizione di Kolarov che decide il match.

Partita vibrante tra Germania e Messico. Dopo appena due minuti, quasi a voler dare un avvertimento, sono i messicani ad avere subito una chance sugli sviluppi di un calcio d'angolo, con Neuer abile a intercettare la un pallone vagante in area piccola. Passano altri due giri di lancette e sono i tedeschi a farsi vedere con Werner, che conclude a lato. La squadra di Loew prova a costruire ma non trova sbocchi, i centroamericani fanno paura quando partono in contropiede. E proprio da una delle tante discese, a tutta birra, nasce la rete di Lozano, abile dopo una gran giocata di Hernandez, a superare Kimmich e a non lasciare scampo a Neuer. Il primo tempo si chiude così sull'1-0. Alla ripresa la Germania prova a prendere d'assalto l'area di Ochoa ma il copione non cambia: i pericoli maggiori derivano dalle ripartenze di Layun e soci. Loew inserisce anche Gomez e Reus, l'occasione migliore è per Kroos dalla distanza, ma la palla finisce a lato e i messicani possono far festa.

Andiamo, dunque, a dare un'occhiata a bonus e malus delle gare oltre alle pagelle. Prima, però, da segnalare la scelta della Fifa di togliere il gol a Pogba contro l'Australia.

Costa Rica-Serbia

Bonus e malus

GOL: Kolarov

GOL SUBITI: Navas (-1)

AMMONITI: Calvo, Guzman, Ivanovic, Prijovic

Voti e pagelle

Da Fantagazzetta – Costa Rica (5-4-1): Keylor Navas 6,5; Gamboa 5,5, Acosta 6, Gonzalez 5,5, Duarte 6, Calvo 5,5; Bryan Ruiz 5,5, Borges 5,5, Guzman 5 (73’ Colindres 6), Venegas 5,5 (60’ Bolanos 6,5); Urena 5 (67’ Campbell 5,5). All.: Oscar Ramirez 5. Serbia (4-2-3-1): Stojkovic 6; Ivanovic 6, Milenkovic 6,5, Tosic 6, Kolarov 7; Matic 6, Milivojevic 6; Tadic 6,5 (83’ Rukavina SV), Milinkovic-Savic 7, Ljajic 5 (70’ Kostic 5,5); Mitrovic 5,5 (90’ Prijovic SV). All.: Krstajic 7.

Germania-Messico

Bonus e malus

GOL: Lozano

GOL SUBITI: Neuer (-1)

ASSIST: Hernandez

AMMONITI: Muller, Hummels, Moreno, Herrera

Voti e pagelle

Da Fantagazzetta – Germania (4-2-3-1): Neuer 6; Kimmich 5, Boateng 5, Hummels 4,5, Plattenhardt 5,5 (79′ Gomez sv); Khedira 5 (60′ Reus 6), Kroos 6; Muller 5,5, Ozil 5, Draxler 4,5; Werner 5 (86′ Brandt sv). All. Low 5. Messico (4-2-3-1): Ochoa 7; Salcedo 7, Ayala 6,5, Moreno 6,5, Gallardo 6,5; Herrera 7, Guardado 6 (73′ Marquez 6); Layun 6,5, Vela 6,5, (58′ Alvarez 6), Lozano 7,5 (66′ R. Jimenez 5,5); Hernandez 6. All. Osorio 7,5

Brasile-Svizzera

Bonus e malus

Voti e pagelle