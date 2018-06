Se avete Paul Pogba nella vostra squadra del Fantamondiale allora rassegnatevi perché quel +3 che avete segnato sulla vostra legenda dovete cancellarlo. E se addirittura siete così sfortunati da annoverare nella squadra titolare Aziz Behich allora significa che proprio non è giornata… Il motivo? La decisione presa dalla Fifa che, il giorno dopo la vittoria della Francia per 2-1 sull'Australia, cambia il tabellino dei marcatori: la rete decisiva non è dell'ex centrocampista della Juventus ma un infortunio dell'avversario. Un autogol, ecco di cosa si è trattato secondo la Federazione che, nel rivedere alla moviola la traiettoria del tiro, s'è accorta della deviazione e ha ufficialmente cambiato l'attribuzione della marcatura.

Perché la Fifa ha smentito sé stessa? In realtà ha corretto sé stessa, basta dare un'occhiata alla dinamica dell'episodio per convenire con la decisione della commissione: Pogba tocca sì il pallone ma dal movimento si evince che da parte sua non c'è intenzione di calciare direttamente verso la porta di Ryan. L'estremo difensore dei ‘socceros' viene invece preso in contro-tempo dalla parabola causata dalla deviazione del piede di Behich.

Moviola, quindi, ancora fondamentale in Coppa del Mondo. La corretta attribuzione della marcatura è stata uno dei tanti episodi verificatisi durante il match tra Francia e Australia: il Var, infatti, è stato determinante per concedere un calcio di rigore a Griezmann (anche se ha fatto discutere la mancata espulsione del calciatore australiano), e la Goal Line Technology ha convalidato il gol del raddoppio confermando che la palla – anche se di pochi centimetri – aveva varcato la linea di porta.