Con l’arrivo del nuovo anno non ha preso il via soltanto il mercato di riparazione ma è partita anche la caccia all’affare low cost per la nuova stagione. Infatti, dal 1° gennaio 2018 i calciatori con il contratto in scadenza a giugno possono accordarsi per il trasferimento a parametro zero con altri club in vista della prossima stagione. Tra questi ci sono tanti nomi importanti, calciatori che possono fare le fortune di molti club italiani e non solo. Ovviamente in questi casi per accaparrarseli l’ostacolo principale rimane l’accordo economico con il calciatore.

Da Sanchez a Ozil: la vetrina più preziosa è dell’Arsenal.

È questo il caso dei due top player dell’Arsenal Alexis Sanchez (29 anni) e Mesut Ozil (29) che, come confermato dal proprio allenatore Arsene Wenger, a differenza di Jack Wilshere (25) e Santi Cazorla (33), quasi certamente lasceranno i Gunners al termine della stagione. Il cileno è seguito da tempo da Manchester City e Bayern Monaco, ma un suo recente avvistamento a Parigi ha fatto pensare ad un inserimento da parte del Psg. Sul tedesco invece c’è forte il pressing del suo ex allenatore al Real Madrid, José Mourinho. Il portoghese infatti vorrebbe portarlo con sé al Manchester United e per convincerlo ha già pronta un’offerta che supera i 12 milioni di euro a stagione.

Dal supermarket United al sogno bianconero Emre Can.

I Red Devils dal canto loro a giugno potrebbero perdere a zero un nutrito gruppo di giocatori. Se, difatti, lo spagnolo Juan Mata (29) e il messicano Ander Herrera (28) sembrano vicini al rinnovo, più complicata è la situazione per quanto riguarda il centrocampista belga Marouane Fellaini (30), il difensore olandese Daley Blind (27), l’esterno Ashley Young (32) e il terzino Luke Shaw (22), che sembrano invece destinati a lasciare Old Trafford a giugno. C’è da attendere invece per capire quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic (36), anche lui in scadenza nel 2018. Tra le altre compagini di Premier League sono tanti i calciatori che a giugno possono cambiare squadra a parametro zero. Con Fernandinho (32) pronto al rinnovo col Manchester City i più interessanti sono il trequartista dell’Everton Ross Barkley (24), l’attaccante del West Ham Diafra Sakho (28), il regista del Crystal Palace Yohan Cabaye (31) e il centrocampista tedesco del Liverpool Emre Can (23) seguito dalla Juventus.

Affari in Serie A: da De Vrij a Chiellini passando per Lichtsteiner.

Juventus tra le cui fila figurano diversi calciatori in scadenza. Da Giorgio Chiellini (33), Andrea Barzagli (36) e Kwadwo Asamoah (29), che però a breve dovrebbero prolungare l’accordo con la Vecchia Signora, fino a Stephan Lichtsteiner (32) destinato invece a concludere la propria avventura in bianconero al termine della stagione. Ma quello piemontese non è l’unico club di A ad avere calciatori importanti in scadenza. Tra questi quello che maggiormente attira l’attenzione dei grandi club è il difensore della Lazio Stefan De Vrij (25) sul quale ci sono Inter, Juventus, Manchester City e Barcellona.

Da Reina a Miranda: usato garantito.

Ma dai nerazzurri Miranda (33) e Santon (26) al viola Milan Badelj (30, passando per il portiere del Sassuolo Consigli (30) e quello del Napoli Reina (35) sono tante le occasioni “low cost” da poter cogliere. Dal 1° gennaio 2018 sono liberi di accordarsi con altri club, difatti, anche il laterale sinistro del Genoa Diego Laxalt (24), il suo compagno di squadra Miguel Veloso (31) il centrocampista del Chievo Perparim Hetemaj (31), il trequartista del Benevento Amato Ciciretti (24), il difensore dell’Atalanta Andrea Masiello (31). Stesso discorso vale anche per alcuni italiani all’estero come Mario Balotelli (27), Thiago Motta (35) e Domenico Criscito (30) in scadenza a giugno rispettivamente con Nizza, Psg e Zenit.

Resto d’Europa: da Goretzka e Kepa a Robben e Ribery.

Tanti gli affari che si possono fare anche in Liga, Bundesliga e Ligue 1. Sono ad oggi in scadenza di contratto infatti, tra gli altri, i gioielli dello Schalke Leon Goretzka (22), marcato stretto dal Bayern Monaco, e Max Meyer (22), il portiere dell’Atletich Bilbao Kepa (23), vicinissimo al Real, così come il portoghese del Monaco Joao Moutinho (31), gli esterni offensivi di Psg e Real Sociedad Hatem Ben Arfa (30) e Carlos Vela (28), e le due stelle del Bayern Monaco Franck Ribery (34) e Arjen Robben (33).

Nella stessa situazione contrattuale anche il terzino della Nazionale spagnola e dell’Atletico Madrid Juanfran (32), l’attaccante dell’Hoffenheim Mark Uth (26) e i giovani Achraf Hakimi (19) del Real Madrid e Marc-Oliver Kempf (22) del Friburgo. Da segnalare qualche possibile affare anche tra coloro che non militano nei top 5 campionati del Vecchio Continente con il brasiliano dello Shakhtar Donetsk Bernard (25), il centrocampista turco del Besiktas Oguzhan Özyakup (25) e il centrale difensivo del Porto Ivan Marcano (30) come profili più attraenti. Tanti nomi dunque che rendono il mercato dei “parametri zero” davvero molto interessante.